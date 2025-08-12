Slušaj vest

Lideri Evropske unije (EU) ocenili su danas da Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da "odluče o svojoj budućnosti", tri dana uoči sastanka predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina.

"Mi, lideri EU, pozdravljamo napore predsednika Trampa da okonča ruski agresivni rat u Ukrajini i postigne pravedan i trajan mir za Ukrajinu", navodi se u saopštenju koje Mađarska nije potpisala.

Ističe se da "Ukrajinci moraju imati slobodu da odlučuju o svojoj budućnosti".

"Put ka miru u Ukrajini ne može se odlučiti bez Ukrajine", insistirali su evropski lideri, tvrdeći da se suštinski pregovori mogu odvijati samo "u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i evropski lideri trebalo bi da razgovaraju sutra sa Donaldom Trampom.

