EU TRAŽI DA UKRAJINA ODLUČI O SVOJOJ BUDUĆNOSTI, MAĐARSKA NIJE POTPISALA! Objava iz Brisela uoči samita američkog i ruskog predsednika na Aljasci (FOTO)
Lideri Evropske unije (EU) ocenili su danas da Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da "odluče o svojoj budućnosti", tri dana uoči sastanka predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina.
"Mi, lideri EU, pozdravljamo napore predsednika Trampa da okonča ruski agresivni rat u Ukrajini i postigne pravedan i trajan mir za Ukrajinu", navodi se u saopštenju koje Mađarska nije potpisala.
Ističe se da "Ukrajinci moraju imati slobodu da odlučuju o svojoj budućnosti".
"Put ka miru u Ukrajini ne može se odlučiti bez Ukrajine", insistirali su evropski lideri, tvrdeći da se suštinski pregovori mogu odvijati samo "u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava".
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i evropski lideri trebalo bi da razgovaraju sutra sa Donaldom Trampom.
Američki predsednik je rekao da se nada "konstruktivnom sastanku na Aljasci", uoči kojeg je savetnik Kremlja izneo ruske uslove.
Tramp je dodao da veoma poštuje odluku ruskog kolege da putuje na teritoriju SAD
(KurirBeta-AFP)