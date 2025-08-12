Slušaj vest

Policija iz Džekson Taunšipa saopštila je da je 3. avgusta, nešto pre 20 časova, primila dojavu o jakom neprijatnom mirisu koji se širio iz rashladne kutije pored puta Fort Entoni, prenosi Dayton Daily News.

"Nisam želeo da je otvorim", rekao je jedan od pozivalaca hitnoj službi, prenosi WHIO.

"Miris je bio toliko jak… Postoji razlika između mirisa smrti, a ovo nije bio normalan miris", dodao je, prenosi Daily mail.

Kada su policajci stigli na lice mesta, pronašli su plastični kontejner skriven iza zemljanog nasipa, sa poklopcem pričvršćenim šrafovima. U njemu je bilo telo 28-godišnje Britni Fer-Storms, umotano u peškir i ceradu.

Horor detalji

Obdukcija je pokazala da je Britni bila trudna i da beba nije preživela.

Istraga je policiju dovela do stana u Midltaunu, gde je, prema sumnjama, žrtva boravila sa dvojicom muškaraca pre nego što je preminula. U stanu su pronađeni tragovi krvi na tepihu, plava cerada, drveni šrafovi i peškiri identični onima u koje je telo bilo umotano.

Stanodavac, Džejms R. Rotenbuš (52), uhapšen je na licu mesta. Prilikom ispitivanja priznao je trgovinu drogom i naveo da je Britni umrla u njegovoj kući pod "sumnjivim okolnostima". Dodao je da je njeno telo četiri dana bilo u tuš kabini pre nego što je izbačeno.

Drugi osumnjičeni, Riki Dž. Šepard (47), pokušao je da pobegne kada mu se policija približila, ali je ubrzo uhvaćen. On je izjavio da je žena preminula od navodne predoziranja, a da je telo ostalo u kući oko nedelju dana pre nego što je uklonjeno.

Obojica su, prema navodima policije, znala da je Britni bila trudna.

Rotenbuš se sada suočava sa nizom optužbi, među kojima su i krivična dela davanja droge trudnici, prikrivanja dokaza, teškog zlostavljanja leša, trgovine drogom i posedovanja narkotika. Uz to mu se na teret stavljaju i prekršaji neprijavljivanja smrti i posedovanja pribora za drogu.

Šepard je optužen za teško zlostavljanje leša i prikrivanje dokaza.

Dobar rad policije

Šef kabineta šerifa okruga Montgomeri, Džeremi Roj, pohvalio je saradnju lokalnih policijskih službi: "Svi su ostavili sve što su radili kada su saznali da je telo buduće majke bačeno pored puta. Ne dobijate uvek takvu saradnju širom SAD i Ohaja, ali u ovakvim slučajevima morate skinuti kapu".

Uzrok smrti Britni Fer-Storms još uvek nije potvrđen, čekaju se rezultati obdukcije, dok njena porodica prikuplja novac za sahranu. Komšije su u šoku.