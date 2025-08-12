Slušaj vest

Pokrovsk, grad na prvoj liniji fronta u Donjeckoj oblasti, mesecima je jedno od najžešćih bojišta u sklopu ruske ofanzive u istočnoj Ukrajini.

Azov je saopštio da su njihove snage stigle u to područje "pre nekoliko dana". Jedinica je opisala situaciju duž Pokrovskog osovine kao "složenu i dinamičnu", gde ruske trupe pokušavaju da napreduju, dok navodno trpe gubitke i u ljudstvu i u opremi.

- Jedinice Azova su već sprovele mere za blokiranje ruskih snaga u tom području, a rezultati će biti objavljeni kasnije - tvrde iz te jedinice u saopštenju.

Vest dolazi u trenutku kada su se ruske snage probile ka auto-putu Dobropolje-Kramatorsk u Donjeckoj oblasti, navodno probijajući ukrajinsku odbranu i zauzimajući položaje u obližnjim naseljima kako bi podržale dalje ofanzivne operacije.

Sam pogled na mapu pokazuje koliki je proboj na ovoj do sada relativno statičnoj liniji fronta.

Dobropolje se nalazi 94 kilometra severozapadno od Donjecka, i oko 22 kilometra severno od Pokrovska, koji je pod opsadom.

Ukrajinske brigade, sa ozbiljnim manjkom pešadije, bore se da drže liniju. Kako piše "Kyiv Independent", ruske snage su očigledno naučile da ciljaju slabe tačke ukrajinske odbrane.

Prvi korpus Azova je formiran ranije ove godine kao deo šire reforme ka novom sistemu korpusa.

Jedinica je dobila ime po Brigadi Azov.

Oštro pismo ukrajinskog komandanta upućeno Volodimiru Zelenskom

Jedan od komandanata Azova, pukovnik Bogdan Krotevič, objavio je na društvenoj mreži X pismo upućeno predsedniku Volodimiru Zelenskom.

- Gospodine predsedniče, iskreno ne znam šta vama tačno govore, ali mogu vam reći: linija Pokrovsk-Konstantinovka je, bez preterivanja, u potpunom haosu. I taj haos raste već dugo, svakog dana se pogoršava - počeo je on pismo.

On naglašava da su oficiri koje su sada postavljeni da "poprave nepopravljivo" najverovatnije krivci za haos koji se dešava.

- Linija borbe kao stalna linija zapravo ne postoji. Pokrovsk i Mirnograd su gotovo okruženi. Konstantinovka je poluokružena. Neprijatelj napreduje u pravcu Kramatorska i Družkivke. Problem se pogoršao od prošle godine. Javno su mnogi upozoravali na ovo, i upravo se to dogodilo. Uzrok ovog problema nisu novostvoreni korpusi, koji su nasledili neuspelu situaciju sa potčinjenim jedinicama sa nedovoljnim brojem ljudi, niti operativno taktičke grupe, koje u proteklih godinu i po dana zapravo nisu ničime upravljale, već su samo prenosile naređenja "u skladu sa zahtevima Generalštaba" - napisao je on.

Krotevič je istakao da je sistemski problem počeo eliminacijom rezervi i masovnim fragmentiranjem jedinica duž cele linije fronta, kao i predstavljanje "zauzimanja sela" kao velike pobede usled neuspeha na svim pravcima.

- I raspodelom mobilizacionih resursa "kumovima", kao i apsolutnim odsustvom strateške, pa čak i operativne vizije teatra operacija u delovima vojnog rukovodstva. Ja sam oficir i imam koncept dostojanstva. Moja savest je čista. Završio sam svoj izveštaj. Svim oficirima koji su prihvatili "pravila igre", ne znam šta da vam kažem. Ne razumem vas - napisao je pukovnik Krotevič.