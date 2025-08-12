EPICENTAR NA DUBINI OD DESET KILOMETARA

Zemljotres magnitude 6,4 stepeni Rihterove skale pogodio je u danas pokrajinu Papuu na istoku Indonezije.

Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država (USGS) je objavio podatke o potresu i naveo da je on i izazvao rizik od cunamija.

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od deset kilometara, oko 193 kilometra severozapadno od grada Abepura u Papui.

Pacifički centar za upozoravanje na cunami saopštio je da nema pretnje od veće prirodne nepogode.

Zemljotres od 8,8 Rihtera koji je krajem prošlog meseca pogodio krajnji istok Rusije izazvao je cunami širom Pacifika, zbog čega je i ruska nuklearna baza bila ugrožena.