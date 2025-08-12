Slušaj vest

Zemljotres magnitude 6,4 stepeni Rihterove skale pogodio je u danas pokrajinu Papuu na istoku Indonezije.

Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država (USGS) je objavio podatke o potresu i naveo da je on i izazvao rizik od cunamija.

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od deset kilometara, oko 193 kilometra severozapadno od grada Abepura u Papui.

Pacifički centar za upozoravanje na cunami saopštio je da nema pretnje od veće prirodne nepogode.

Zemljotres od 8,8 Rihtera koji je krajem prošlog meseca pogodio krajnji istok Rusije izazvao je cunami širom Pacifika, zbog čega je i ruska nuklearna baza bila ugrožena.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaKAMENI ALAT STAR VIŠE OD MILION GODINA Neverovatno otkriće u Indoneziji: Ovo je najnoviji dokaz jedne veoma VAŽNA TEORIJE O LJUDIMA! (FOTO)
1102-epa-givo-alputra.jpg
PlanetaZASTRAŠUJUĆA ERUPCIJA VULKANA, PEPEO IZBAČEN 5 KM UVIS! Aktivirao se Laki Laki u Indoneziji, naređena evakuacija i otkazani letovi (FOTO, VIDEO)
1 EPA Pvmbg Handout.jpg
PlanetaZEMLJOTRES U ALBANIJI: Potres kod Elbasana jačine 3,9 stepeni Rihterove skale
Hrafika zemljotresa i mapa Abanije
PlanetaZEMLJOTRES OD 4,7 RIHTERA NA PELOPONEZU U GRČKOJ! Epicentar kod grada Mesini, posle nekoliko minuta usledio novi udar
shutterstock-2123317715.jpg