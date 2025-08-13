Slušaj vest

Biznismen Halit Jukaj je isplovio svojim brodom, „Grejvulf“, iz Jalove za Bozdžadu u 15:10 časova 4. avgusta.

Timovi Obalske straže su upozoreni od strane rođaka istog dana. Dok su timovi pokrenuli potragu, oko 14.30 časova 5. avgusta, komercijalni brod koji je plovio kod Turankeja na poluostrvu Kapidag u okrugu Erdek u Balikesiru prijavio je delimično potopljene delove broda koji plutaju na površini mora.

Timovi Komande Južne Marmare Obalske straže otišli su na date koordinate.

Pokrenuta je operacija potrage i spasavanja sa jednim helikopterom, jednim ronilačkim timom i sedam plutajućih jedinica Komande Obalske straže.

Ronilački tim je takođe zaronio do delimično potopljenog čamca, ali potraga nije dala rezultate.

Nakon pregleda, timovi su utvrdili da se serijski broj motora razbijenog čamca poklapa sa brojem motora čamca Halita Jukaja. Podvodni snimci čamca, gde su ronili timovi Komande Južne Marmare Obalske straže, pokazali su da je bio razoren.

Takođe je otkriven trenutak kada je Jukaj, koji je vlasnik brodogradilišta i kompanije za jahte u okrugu Altinova u Jalovi i gradi jahte kao inženjer i glavni konstruktor, krenuo iz Jalove za Bozdžadu. Snimak prikazuje Halita Jukaja kako napušta luku na svom čamcu. Pokrenuto je veštačenje kako bi se utvrdio uzrok nesreće na raspalom čamcu „Sivi vuk“, koji je odvučen do ostrva Ekinlik i dopremljen na obalu kranom, u okviru istrage koju je pokrenulo Kancelarija glavnog javnog tužioca Marmare.

Delovi pronađeni na kopnu

Delovi za koje se veruje da pripadaju Jukajevom brodu „Sivi vuk“, pronađeni isprani na stenama severno od ostrva Pašalimani šestog dana potrage koju su sproveli ronioci iz lučke policije Bursa, lučke policije Čanakkale i lučke policije Samsun, takođe su poslati na stručno ispitivanje.

Uhapšen kapetan

C.T. (61), kapetan teretnog broda Arel 7, koji je navodno udario u olupinu broda Jukaj i pritvoren je u Jalovi pod optužbom za „izazivanje smrti iz nehata“, pušten je na uslovnu slobodu i uz zabranu putovanja.

Nakon žalbe Kancelarije glavnog javnog tužioca Jalove, ponovo je pritvoren i uhapšen u Istanbulu.

Tragovi oštećenja na prednjem delu broda

Otkrivena je radarska aktivnost broda za koji se tvrdi da je udario u raspadajuću jahtu Halita Jukaja, a istraga timova Obalske straže otkrila je tragove ogrebotina na prednjem delu broda za suvi teret.

Kancelarija glavnog javnog tužioca u Jalovi ispituje saobraćaj broda u tom području i rutu broda „Arel 7“, a dve fotografije koje prikazuju tragove ogrebotina na brodu dodate su u istražni dosije.

Iako na fotografiji snimljenoj u Čanakaleu 3. avgusta, dan pre nesreće, nisu vidljivi tragovi na prednjem delu broda, fotografija snimljena 5. avgusta u Izmitu, gde je brod prevozio svoj teret, otkriva jasan trag i udar na prednjem delu broda „Arel 7“.

Štaviše, u istražni dosije dodat je i snimak kapetana broda i posade koji pregledaju prednji deo broda nakon iskrcavanja u Izmitu.

Osetilo se podrhtavanje

Dok je u toku istraga o tome kako su nastale ogrebotine na prednjem delu broda dugog 92 metra i širokog 11 metara, kapetan broda, C.T., je uhapšen. U svojoj izjavi sudu u Jalovi, naveo je da je osetio podrhtavanje tokom plovidbe.

Rekao je: „Prošli smo pored ostrva Marmara. Osetio sam podrhtavanje, ali nisam mogao da ga razumem. Pogledao sam ispred sebe i sa moje desne i leve strane bila su dva komada drveta. Video sam ih kao komade drveta. Prošao sam kroz sredinu, ali posle kratke udaljenosti vratio sam se brodom. Nisam se osećao prijatno. Tada sam video pojas za spasavanje. Nisam razumeo šta su bili komadi drveta koje sam video sa moje desne i leve strane. Kada sam shvatio da to nema veze sa mnom, nastavio sam svojim putem. Posle nekog vremena, pozvao sam predstavnika kompanije i objasnio situaciju. Onda sam im rekao da to nema nikakve veze sa nama. Rekao sam: 'Nastavljam svojim putem.' Obično, kada se suočite sa ovakvom situacijom, obaveštava se obalska straža. Ali u stanju u tom trenutku, nisam mogao da razmišljam. Ispred mene su bila dva ili tri broda. Mislili su da pluta usred mora, da to nema nikakve veze sa nama. Nisam to video, nisam pretpostavio da je to...“ čamac. Nije bilo sudara. Znali bismo, čuli bismo zvuk.”

Nastavak potrage

U međuvremenu, potraga za biznismenom Halitom Jukajem je obustavljena osmi dan zbog oluje. Očekuje se da će deset ronilaca iz lučke policijske uprave Bursa, lučke policijske uprave Samsun i lučke policijske uprave Izmir, zajedno sa jednim podvodnim vozilom dopremljenim iz Izmira, zaroniti u povoljnim vremenskim uslovima. Juče ujutru, pomorska policija je pokrenula ribarski čamac od 42 metra iz luke Kestanelik u okrugu Erdek i počela da pretražuje morsko dno pomoću podvodnog vozila na mestu nesreće, ali nije pronađen nikakav trag.

