U petak će oči sveta biti uprte ka Aljasci, gde će se sastati američki i ruski predsednici Donald Tramp i Vladimir Putin da razgovaraju o prekidu rata u Ukrajini. Šef bele kuće taj susret nazvao je 'sastankom za procenu', naglašavajući da će Putinu poručiti da 'mora da okonča rat' u Ukrajini. Ističe i da će i Rusija i Ukrajina morati da naprave teritorijalne ustupke kako bi se postigao mir.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da teritorijalni ustupci nisu put ka miru i da Rusija sprema nove ofanzive, a ne zaustavljanje rata. Savetnik Kremlja naglašava da je odustajanje Ukrajine od NATO članstva ključno za ostvarenje dogovora.

O tome da li je Rusija spremna za mir i šta bi bio najgori, a šta najbolji scenario posle ovog sastanka govorili su gosti emisije "Puls Srbije": Vladimir Kljajić, politikolog, Aleksa Grubešić, iz Centra za društvenu stabilnost i prof. Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka.

Foto: Kurir Televizija

- Ovo je prvi korak, najbolja varijanta u politici je odbacivanje komunikacije. Tako da ovo sada rađa jednu vrstu optimizma. Postoji ipak jedna iracionalna konotacija, svako vidi ono što bi želeo da vidi. Do nedavno smo bili u jednoj isključivosti, smatram da je ovo vrlo značajno. Ne treba ništa očekivati od ovog susreta, ali je ovo neka vrsta dobre volje. Tramp je rekao da je spreman i da poseti Rusiju. Pitanje je i ta politička složenost Trampa kojom on istupa na scenu. Ja bih to shvatio ozbiljno - kaže Petričković i dodaje:

- Zelenski se pominje u formalnom smislu, ali u suštinskom, SAD Ii Rusija će doneti odluku i biti u ovim pregovorima. Rusija vrlo dobro napreduje na frontu, a Zelenski je jedna vrsta marionete i Zapad pokušava preko njega da se izrazi. Dobro je da čujemo i neku vrstu pomirljviih tonova. Rusija gradi prostor teritorija i značajno je da se ide u pravcu neke vrste pregovora. Rusija ne želi ugrožavanje teritorija, širenje i prisustvo NATO trupa i učlanjenje Ukrajine u NATO, to su ciljevi pre rata a to su i uslovi za prekid rata.

Foto: Kurir Televizija

Grubešić ističe da predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, uvažava Vladimira Putina, za razliku od bivšeg predsednika Bajdena, što daje nadu ka miru:

- Očekivalo se da u nekom momentu dođe do ovakvog sastanka. Tramp je imao takvu inicijativu u svom marketingu pre izbora. Njegov pristup politici je drugačiji. Drugačije komunicira sa Putinom, Bajden ga nije toliko uvažavao. Tramp zastupa uvažavanje Ruske Federacije. Rusija ima svoje strateške interese koji moraju da se slušaju. Ovaj sastanak ne može dovesti do mira. Steljin i Čerčil su na sličan način podelili u Evropi neke interese moći. Ovo je samo preliminarna faza nekog mira koji će doći kasnije. SAD sve više žele da izoluju Evropsku uniju, ona nije više ni ekonomski džin kao što je bila ranije - kaže Grubešić.

Jurij Ušakov, Putinov pomoćnik, potvrdio je da će se sastanak održati 15. avgusta na Aljasci, podsetivši pritom da Rusiju i Sjedinjene Američke Države povezuje zajednička granica – Beringovo more, koje razdvaja ne samo dve države već i dva kontinenta. Kljajić ističe da je to simbolična odluka:

Foto: Kurir Televizija

- To je teritorija koju su Sjedinjene Američke Države otkupile od Ruske imperije, to na neki način ima simbolično značenje - da teritorija može da se menja na neki miran način. Mislim da ćemo videti vrlo brzo da li je učinjen ustupak Rusiji, imajući u vidu da se dopušta takav jedan sastanak na tako visokom nivou nakon godina izolacije ruskog predsednika. Sada ima priliku da dođe u Sjedinjene Američke Države. Mislim da je to svakako jedan ustupak koji je došao od američke administracije - kaže Kljajić i dodaje:

- Videćemo da li predsednik Putin blefira i dolazi na sastanak zbog toga što hoće da se predstavi u svojoj javnosti kao neko ko ima mogućnost da pregovara sa Sjedinjenim Američkim Državama ili i kupuje vreme, a sa druge strane uopšte nije zainteresovan za bilo kakav mir. Mislim da to uvek treba imati u vidu da je ruska ekonomija potpuno sada ratna ekonomija, da će trebati opet nekoliko godina da se vrati na neko redovno stanje, pogotovo što su sankcije itekako zadale neki određeni udarac ruskoj ekonomiji.

