KREĆE ODMAZDA ALIJEVA PREMA KREMLJU, NAORUŽAĆE ZELENSKOG? Besan zbog ruskih napada na azerbejdžanske rafinerije u Ukrajini, "NE PRISTAJTE NA OKUPACIJU"!
Rusko bombardovanje azerbejdžanske rafinerije SOCAR u Ukrajini pokrenulo je u Bakuu razgovore o naoružavanju Kijeva.
Azerbejdžanski predsednik Ilham Alijev je juče, nakon što je tokom vikenda razgovorao s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, odlučio da dodeli dodatnih dva miliona dolara humanitarne pomoći Kijevu.
Razmatra se kršenje embarga
Kijev post piše da Azerbejdžan navodno razmatra kršenje embarga na snabdevanje Ukrajine vojnim oružjem ako Rusija nastavi da napada njegove interese u Ukrajini.
Azerbejdžanski provladin medij Kalibar je u nedelju tvrdio da će Baku "početi da razmatra" snabdevanje Ukrajine oružjem nakon ruskog napada na azerbejdžansko skladište nafte.
Pozivajući se na anonimne zvaničnike, taj medij je naveo da je ruska vojska počela da "sistematski napada" azerbejdžanske energetske objekte u Ukrajini i rekao da situacija "primorava Baku da preduzme mere odmazde".
- Sve ovo će neizbežno dovesti do daljeg produbljivanja krize u bilateralnim odnosima - piše u tekstu azerbejdžanskog medija.
Drugi napad u nedelju dana
Rusija je 8. avgusta pogodila rafineriju nafte azerbejdžanske naftne kompanije SOCAR u Odeskoj oblasti sa pet dronova, oštetivši cevovod za dizel gorivo.
Navodi se da su četiri zaposlena u SOCAR su teško povređena u požaru izazvanom napadom, a ukrajinska policija je navela da je rafinerija bila glavna meta udara.
Napad u petak bio je drugi takav napad na energetsku infrastrukturu povezanu sa Azerbejdžanom u proteklih nedelju dana.
Usledio je nakon udara na gasnu kompresorsku stanicu u blizini Orlivke u Odeskoj oblasti 6. avgusta.
Stanica je deo novopokrenutog gasnog koridora, poznatog kao Transbalkanska ruta, kako bi se pomoglo Ukrajini da ublaži svoj energetski deficit pred zimsku sezonu 2025-2026.
Azerbejdžanski gas je počeo da teče u Ukrajinu kroz gasovod nakon nedavnog sporazuma, ali su isporuke prestale u avgustu.
Do sada bili uzdržani
Baku se do sada uzdržavao od isporuke oružja Rusiji ili Ukrajini, iako je Ukrajini obezbedio više od 40 miliona dolara humanitarne pomoći, uključujući transformatore i generatore, za popravku električnih mreža oštećenih ruskim napadima.
Kijev post navodi da se, međutim, uprkos ovom zvaničnom stavu neutralnosti, jasno je da se njegov stav prema Moskvi poslednjih meseci pooštrio iako su neke azerbejdžanske firme, uz moguće učešće države, ranije pomagale Moskvi da izbegne sankcije.
Prošlog meseca, predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev savetovao je Ukrajini da "nikada ne odustane" i "nikada ne pristane na okupaciju", dodajući da ne vidi nikakve izglede za mir između Ukrajine i Rusije u doglednoj budućnosti.
Azerbejdžan poseduje značajan arsenal oružja sovjetske i ruske proizvodnje, uključujući artiljerijske sisteme, višecevne raketne sisteme (VLRS), oklopna vozila i tenkove.
Prema pisanju Difens ekspresa, zvaničnici u Azerbejdžanu razmatraju slanje Ukrajini zaliha iz postojećeg vojnog inventara zemlje, od kojih veći deo potiče iz sovjetskog doba, za razliku od novoproizvedenog arsenala iz sopstvene odbrambene industrije.
U ponedeljak je Alijev potpisao naredbu o dodeli dva miliona dolara Ministarstvu energetike Ukrajine za kupovinu i isporuku električne opreme proizvedene u Azerbejdžanu kao humanitarne pomoći Ukrajini.
To je usledilo nakon telefonskog razgovora u nedelju između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i Alijeva, u kojem su lideri osudili "namerne vazdušne napade" Rusije na naftna postrojenja u vlasništvu SOCAR, navodi se u saopštenju iz predsedničke kancelarije Azerbejdžana.
Alijev i Zelenski su "istakli svoje uverenje da ovi napadi neće ometati energetsku saradnju između Azerbejdžana i Ukrajine".
Zelenski je objavio da je Alijevu rekao da Ukrajina smatra napade na svoju energetsku infrastrukturu "namernim pokušajem Rusije da blokira energetske rute koje garantuju energetsku nezavisnost za nas i druge evropske zemlje".
Azerbejdžan je povratio kontrolu nad spornom teritorijom Nagorno-Karabaha pobedom u ratu protiv Jermenije u kojem Moskva nije stala u odbranu Jerevana uprkos nadanjima Jermena, a dve zemlje su potpisale novi mirovni sporazum u Beloj kući u prisustvu američkog predsednika Donalda Trampa i tako potpuno bacile u zapećak ruski uticaj u ove dve bivše sovjetske republike.
(Kurir.rs/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)