Jedan poziv policiji 24. februara 2023. pokrenuo je istragu koja je otvorila Pandorinu kutiju i razotkrila složen slučaj ubistva.

U kući u Virdžiniji je zatečena teško ranjena Kristina Benfild, s višestrukim ubodnim ranama, dok je u blizini ležalo telo Džozefa Rajana, pogođenog iz neposredne blizine. U kući su se nalazili suprug Brendan Benfild, dadilja Hulijana Perez i četvorogodišnja ćerka Valeri.

Prema njihovim izjavama, Hulijana je tog jutra otišla sa detetom u zoološki vrt, ali se vratila po zaboravljenu užinu. Primetila je nepoznat automobil ispred kuće i pozvala Brendana, koji je odmah krenuo kući. Zajedno su ušli unutra. Brendan se uputio na sprat, dok je Hulijana sa detetom otišla u podrum. Nakon što je čula viku, ušla je u glavnu spavaću sobu gde je, prema njenim rečima, Džozef držao nož i stajao pored nage i ranjene Kristine. Brendan je pucao u Rajana, a zatim poslao Hulijanu po drugi pištolj iz sefa. Ona je ispalila još nekoliko hitaca u Rajana.

Hitna služba primila je nekoliko poziva iz kuće, a treći put se javila Hulijana, kratko navodeći da je “prijatelj povređen”. Brendan je potom preuzeo telefon i prijavio da je upucao napadača koji je izbo njegovu suprugu. Kristina je prevezena u bolnicu, ali je ubrzo preminula.

Policija nije pronašla znakove provale, što je ukazivalo da je Rajan ušao dobrovoljno. Pregledom njegovih uređaja otkriveno je da je zakazao sastanak sa ženom koja se predstavljala kao “Anastasija Devet” na sajtu za ljubitelje fetiša. U komunikaciji su dogovorili susret u kući Benfieldovih. Način pisanja u porukama razlikovao se od opisa ličnosti Kristine, pa su istražitelji posumnjali da se neko lažno predstavljao u njeno ime.

Tokom istrage otkriveno je da su Brendan i Hulijana imali višemesečnu aferu. Pronađene su poruke, fotografije sa zajedničkog putovanja i potvrda da su dva meseca pre zločina bili u streljani, gde je kupljen pištolj kojim je Ryan pogođen. Obdukcija je pokazala da je Rajan pogođen dva puta, u glavu iz Brendanovog oružja i u grudi iz oružja koje je koristila Hulijana. Smrtonosna je bila Hulijanina pucnjava, a Rajan je u tom trenutku već bio onesposobljen.

Hulijana je u oktobru 2023. uhapšena pod optužbom za ubistvo drugog stepena. Policija ju je zatekla u spavaćoj sobi sa Brendanom. Suočena sa dokazima, priznala je krivicu za ubistvo iz nehata i pristala da sarađuje sa tužilaštvom u zamenu za blažu kaznu.

Prema verziji tužilaštva, Brendan i Hulijana su zajedno osmislili plan da ubiju Kristinu i krivicu prebace na Rajana. Brendan je navodno otvorio lažni profil na sajtu za fetiše, pretvarajući se da je njegova supruga. Korišćenjem imena “Anastasija Devet” dogovorio je susret sa Rajanom, a Hulijana se telefonom predstavljala kao Kristina kako bi potvrdila susret. Na dan zločina, Brendan je bio u blizini kuće, dok je Rajan stigao verujući da dolazi na dogovoreni sastanak.

Forenzička analiza u septembru 2024. pokazala je da su tela Kristine i Rajana pomerana nakon smrti. Rajanova ruka je namerno umazana Kristininom krvlju kako bi izgledalo da ju je on napao. Dokazi su takođe pokazali da je Brendan suprugu izbo na smrt, a zatim inscenirao napad Rajana.

Brendan Benfild uhapšen je u septembru 2024. i optužen je za teško ubistvo i korišćenje vatrenog oružja prilikom izvršenja krivičnog dela.

Hulijana je pristala na sporazumno priznanje i svedočila je suđenju protiv Brendana. Kao deo sporazuma o priznanju krivice, Hulijana je tvrdila da su ona i Brendan zajedno planirali ubistvo njegove supruge.