Slušaj vest

Trudnica poreklom sa Balkana pronađena je juče mrtva u jednoj kući u Melburnu, a kraj njenog tela pronađena je odrubljena glava supruga, nabijena na kolac!

Kako su saopštile lokalne vlasti, ubijeni su Atena Georgopulos (39) i njen partner (50), koji nije imenovan. Tela su pronađena u 22 časa sinoć.

"Članovi najuže porodice su o svemu obavešteni", naveli su iz policije.

Prema navodima, na železničkoj stanici u Klejtonu potom je uhapšen muškarac (34), koji je šetao dva velika psa. On je uhvaćen oko 2 sata iza ponoći u krvavoj majici i bos kako šeta.

1/4 Vidi galeriju Bračni par iz Grčke ubijen u Melburnu Foto: Facebook

Bila u petom mesecu trudnoće

Mediji u Australiji pišu da je Atena bila u petom mesecu trudnoće. Kako navode, ubica je Ateninom partneru odrubio glavu i nabio na kolac. Na kući gde su pronađena tela bili su pronađeni grafiti "karma nije jelovnik" i "meso je ubistvo". Policija je pronašla sprejom ispisane i druge reči poput "izdaja", "nepredvidivo", "neizbežno".

"Naši pripadnici su videli grafite na kući gde su tela dve osobe sinoć pronađena. Naši inspektori pokušavaju da ustanove da li su ti grafiti nekako povezani sa ubistvima", naveli su iz policije.

Danas je ispred kuće horora primećen veliki broj forenzičara koji skuplja dokaze.

Atenina majka pocepala policijsku traku i uletela u kuću

Mediji pišu da je jedna žena pocepala policijsku traku da bi uletela u kuću. Veruje se da je u pitanju majka ubijene Atene.

Izvor iz policije naveo je da je muškarac, koji je tokom noći uhapšen krvav na stanici, od ranije poznavao ubijeni par.

"Policija je oko 9.20 časova ujutru dobila poziv jer se iz kuće čula galama", naveo je izvor.

Drugi poziv je stigao nešto kasnije, nakon čega su patrole došle na adresu i zatekli tela muškarca i žene. U ovom trenutku niko nije optužen za zločin.