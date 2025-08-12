Slušaj vest

Ofanziva je pokrenuta u mestu Badžaur, bivšem uporištu pakistanskih talibana, a zvaničnik Vlade Said Ulah rekao je da je u toku velika operacija, kao i da su pogođena samo skrovišta militantnih grupa, a ne civili.

Zvaničnik Šahid Ali saopštio je da je iz provincije Kiber Paktunkva na granici sa Avganistanom interno rassljeno oko 100.000 ljudi.

Pakistanski talibani (TTP) sarađuju sa avganistanskim talibanima koji su preuzeli vlast u zemlji u avgustu 2021. godine nakon 20 godina rata.

Slična operacija suzbijanja talibana u Pakistanu izvedena je 2009. godine, kada je takođe raseljeno više stotina hiljada ljudi.