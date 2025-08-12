Slušaj vest

Požari u više delova Grčke šire se velikom brzinom zbog jakih vetrova, a najkritičnije je na Zakintosu, u Ahaji, Prevezi i na Hiosu, usled čega su evakuisani stanovnici i turisti.

Naime, kako prenose tamošnji mediji, ugrožena su naselja i naređene evakuacije i to u pomenutim mestima, kao i u gradovima Arta, Etolija-Akarnanija i Volviji.

U Ahaji, u mestu Flogereika, požar je povredio tri osobe, dok je više od 25 područja u okolini evakuisano. Slična situacija je i na Hiosu, gde buktinja besni na tri fronta, a obalna straža spasava ljude koji se trenutno nalaze na plažama Limnije i Agia Markele.

Na Zakintosu vatra je opkolila selo Agalas i stigla do prvih kuća. Na terenu je 86 vatrogasaca sa 28 vozila, dok iz vazduha deluje 12 aviona i 4 helikoptera. Od jutra su mobilisane sve vatrogasne snage Zakintosa, dok su tokom celog dana letelice pokušavale da ispuštaju vodu.

Požar koji od juče gori u Volviju je ponovo rasplamsan.

Vatrogasne službe apeluju na građane da prate zvanična uputstva i da ne pokušavaju da se samostalno bore sa vatrom, jer jaki vetrovi i visoke temperature doprinose brzom širenju požara.

Grčka je zatražila pomoć Evropskog mehanizma civilne zaštite za 4 aviona, dok se navodi da je samo danas izbilo 63 požara, a vatrogasne ekipe se bore sa stihijom na 106 frontova.

U selu Ačaiko, koje je bilo u plamenu, ljudi su traktorima i svim što su mogli pokušali da drže vatru podalje i spreče je da dođe do njihovih domova. U Terijanu, Ahaja, zapaljena je fabrika stočne hrane.

Gradonačelnik Zapadne Ahaje, Grigoris Aleksopulos je opisao situaciju kao nekontrolisanu. Kako je rekao za medije, požari se kreću ka jugu i vetrovi su jaki, što otežava sprečavanje i lokalizaciju buktinja.

- Evakuacije su u toku - dodao je.

Letelice gase veliki požar u Stamni, Mesolongi:

Spasavanje turista širom zemlje

Turisti su, kako se dodaje, evakuisano sa plaža na Hiosu, dok je pod koordinacijom Jedinstvenog centra za koordinaciju potrage i spasavanja (EKSED), od podneva je u toku operacija spasavanja ljudi zarobljenih na plažama Limnija i Agija Markela, na severu Hiosa, nakon požara u oblasti Volisosa.

- Spaseno je 51 lice sa plaža Voliosa - navodi se u saopštenju.

U operaciji učestvuje pet patrolnih čamaca Obalske straže, čamac za spasavanje, patrolni čamac na moru, kao i privatni čamci koji pomažu u naporima da se građani transportuju na bezbedno mesto.

Otežavanju gašenja buktinja širom Grčke otežavaju i visoke temperature, koje su u nekoliko slučajeva dostigle nekontrolisane razmere.

U Zapadnoj Ahaji, situacija se smatra posebno ozbiljnom i opasnom, jer se vatreni front kreće kroz sela i stigao je do industrijske zone Patras.

Stravične scene požara na Hiousu:

Jake vatrogasne snage u Ahaji

Prema podacima Vatrogasne službe, 140 vatrogasaca sa 5 grupa planinara i 41 vozilom deluje u 3 različita požara u Flogeraiki, Platani i Demeniki u Ahaji — tačnije, 17 aviona i 4 helikoptera su raspoređeni za gašenje požara iz vazduha, od čega je 1 helikopter za njihovu koordinaciju.

Pomoć od cisterni sa vodom i projektne mehanizacije lokalne samouprave.