Ruske trupe su prodrle duboko u pozadinu ukrajinskih položaja na najvrelijem pravcu – Pokrovsku – i verovatno napravile najuspešniji proboj u poslednjoj godini.

Kako su u utorak izvestili ukrajinski mediji i vojni blogeri, ruske pešadijske jedinice bez teškog naoružanja i opreme (tenkova i oklopnih transportera) napredovale su najmanje 10, a prema nekim izveštajima i 17 kilometara duboko u teritoriju koju kontrolišu ukrajinske trupe severno od Pokrovska i stigle do grada Dobropilja.

Industrijski grad Pokrovsk proglašen je glavnom metom krvave ofanzive u Donbasu koju je Rusija pokrenula pre više od godinu dana.

Ruske trupe napreduju ka Dobropilju duž uskog fronta, i ako učvrste svoje nove položaje, to će dodatno otežati snabdevanje ukrajinskih trupa na Pokrovskom isturu.

U utorak ujutru, general ukrajinskih oružanih snaga rekao je da su male grupe „ruske pešadije probile prvu liniju odbrane“. Prema njegovim rečima, njihov broj je bio premali da bi držali položaje koje su osvojili, a ukrajinske rezerve su bačene da ih unište.

„Situacija ostaje teška, a borbe u ovoj oblasti su najintenzivnije u poređenju sa drugim delovima fronta. Međutim, ukrajinske trupe ulažu sve napore da čak i one grupe Rusa koje su uspele da prodru kroz liniju fronta budu što brže uništene. Upravo se to dešava“, navodi se u zvaničnom saopštenju Kijeva.

U utorak je Dnjeprovska operativno-strateška grupa snaga, odgovorna za Pokrovski pravac, objavila ažurirani izveštaj u kojem se navodi da su ruske snage napale područje Dobropilja i susedna sela Poltavka, Nove Šahove, Zapovedne, Kučeriv Jar, Rusinski Jar, Majak i Dorožnje. Svi napadi su, kako se navodi, odbijeni.

Viktor Tregubov, portparol Komande za specijalne operacije Dnjepra, ponovio je zvanično saopštenje Kijeva da Rusi napreduju u grupama pešadije bez teškog naoružanja i bez tehničke podrške i da nisu u stanju da drže svoje položaje.

„To su grupe od nekoliko ljudi“, rekao je Tregubov. „Morate shvatiti da oni ne mogu da zauzmu nikakvu teritoriju. To su grupe od deset do petnaest ljudi“.

Nezavisne ukrajinske vojne informativne platforme i posmatrači opisali su situaciju kao opasniju, što je u suprotnosti sa zvaničnim izveštajima.

Ukrajinska grupa za praćenje borbenih dejstava DeepState izvestila je da je ruska pešadija napredovala do predgrađa Dobropilja i presekla autoput koji povezuje grad sa Pokrovskom, i da se ruske borbene jedinice već ukopavaju kod Kučerovog Jara, Zolotog Kolodjaza i Veselog, a takođe pokušavaju da se učvrste u selima Petrivka i Novovodjanje. DeepState je procenio da je od utorka u Veselom bilo „oko dvadesetak“ Rusa, a „još ih je na putu“.

Prema podacima DeepState-a, ruske snage su probile pojas pripremljenih, ali nedovoljno popunjenih utvrđenja u blizini Zolotog Kolodjaza i Šahovja. Neki ukrajinski mediji su izvestili da su napade izvele napredne jedinice 1. i 9. motorizovane streljačke brigade.

Ruske vojne društvene mreže nisu pružale nikakve informacije, već su samo ponavljale ukrajinske izveštaje o operacijama u oblasti Dobropilja. Rusko Ministarstvo odbrane nije ovo pomenulo do utorka popodne.

Bivši načelnik štaba 12. brigade specijalnih snaga „Azov“ Bogdan Kroteviča (pozivni znak „Tavr“) uputio je otvoreno pismo predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom u kojem upozorava na izuzetno tešku borbenu situaciju koja se razvila na liniji Pokrovsk-Kostjantinovka. Objavljeno u ponedeljak uveče na njegovom ličnom kanalu „X“, kritikovao je rukovodstvo vojske zbog ignorisanja, po njegovim rečima, nedeljnih upozorenja vojnika na prvoj liniji fronta o kritičnom nedostatku ljudstva na odbrambenim položajima u Pokrovskom sektoru i upozorio na mogući slom cele Pokrovske ofanzive.

„Gospodine predsedniče, iskreno ne znam šta vam tačno govore, ali mogu vam reći: sektor Pokrovsk-Konstantinovka, bez preterivanja, je u potpunom haosu. I taj haos raste već dugo, svakog dana se pogoršava... Linija borbenog kontakta kao stalna linija zapravo ne postoji“, napisao je na svojoj stranici na društvenoj mreži X. „Pokrovsk i Mirnograd su gotovo okruženi. Kostjantinovka je poluokružena. Neprijatelj napreduje u pravcu Kramatorska i Družkivke. O tome je javno upozoreno, i upravo se to dogodilo“.

Krotevičeve žalbe naišle su na širok odjek među energičnim i često otvorenim vojnim blogerima u Ukrajini.

Pešadijski poručnik sa pozivnim znakom „Aleks“ je ovako prokomentarisao proboj ruskih trupa: „Situacija u Donjeckom sektoru je zaista kritična: pored pešadije, koja se učvrstila na linijama već označenim na mapi, postoje i mobilne diverzantske grupe koje pokušavaju da prodru duboko u naše pozadinske rejone i stvore probleme“.

Popularni bloger Stanislav Bunjatov je napisao: „Situacija na Družkivskom pravcu je zaista strašna... Ovakvi proboji su očigledna posledica pogrešne procene sopstvenih snaga i mogućnosti neprijatelja. Neprijatelj se ne pojavljuje iz vazduha i ne pravi takve proboje u jednom trenutku – to je bilo njegovo delo, bilo je udara na spojeve između položaja, postojale su okolnosti koje su ukazivale na takve posledice u bliskoj budućnosti, ali se na njih nije blagovremeno reagovalo. To nije krivica jedne brigade – to je sistemski problem koji je neprijatelj veoma vešto iskoristio“.

Otvoreni izvori i izveštaji jedinica potvrdili su da je Kijev poslao rezerve u Dobropilje, uključujući elemente 4. brigade Nacionalne garde „Rubiž“ i 92. vazdušno-desantne brigade, koja ima borbeno iskustvo od 2014. godine. U ponedeljak na stranicama na društvenim mrežama nije bilo informacija o raspoređivanju, ali, kako pokazuju prethodni izveštaji, 92. brigada je povučena sa linije fronta u završnoj fazi svoje rotacije.

U utorak je 1. korpus Nacionalne garde „Azov“ – jedna od najpoznatijih jedinica Oružanih snaga Ukrajine, koja je hrabro branila Mariupolj 2022. godine – objavio raspoređivanje svojih jedinica na Pokrovskom pravcu, a „Ukrajinska pravda“ je izvestila da je 1. korpus zauzeo odbrambene položaje u oblasti Dobropilja i na autoputu Dobropilja-Kramatorsk. Izvor Kijev Posta u Kramatorsku potvrdio je da se vazdušne i kopnene jedinice „Azova“ nalaze u ovom sektoru i da izvode borbene operacije.

U saopštenju Azova se navodi: „Situacija ostaje složena i dinamična. Neprijatelj, pokušavajući da napreduje u tom pravcu, trpi značajne gubitke u ljudstvu i tehnici. Korpus preduzima planske mere za blokiranje neprijateljskih snaga u određenom području.“

