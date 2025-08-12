Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je danas na konferenciji za novinare da će u petak ujutro predsednik Tramp otputovati u Enkoridž na Aljasci, na bilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Istorijski susret
NAJNOVIJI DETALJI SASTANKA TRAMPA I PUTINA
Sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina održaće se u petak u Enkoridžu, na Aljasci, saopštila je danas Bela kuća, prenosi Rojters.
Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je danas na konferenciji za novinare da će u petak ujutro predsednik Tramp otputovati u Enkoridž na Aljasci, na bilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Ona je nagovestila da postoje planovi da Tramp u budućnosti poseti Rusiju.
Kurir.rs/Rojters
