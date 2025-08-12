Slušaj vest

Sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina održaće se u petak u Enkoridžu, na Aljasci, saopštila je danas Bela kuća, prenosi Rojters.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je danas na konferenciji za novinare da će u petak ujutro predsednik Tramp otputovati u Enkoridž na Aljasci, na bilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Ona je nagovestila da postoje planovi da Tramp u budućnosti poseti Rusiju.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlaneta"PUTIN TRAMPU NUDI IZLAZ, OVO SU NAŠI USLOVI" Savetnik Kremlja OTKRIO KARTE pred samit na Aljasci, ako Ukrajina i Evropa ovo odbiju najavljuje "POTPUNI KOLAPS"
Vladimir Putin Donald Tramp Aljaska
PlanetaSVE ĆE BITI POZNATO NAKON DVA MINUTA SASTANKA TRAMPA I PUTINA: "Njega i Zelenskog ću staviti u istu sobu" (FOTO)
Vladimir Putin Donald Tramp Volodimir Zelenski mapa Aljaske
PlanetaVELEOBRT NA POMOLU! NIŠTA OD SASTANKA TRAMPA I PUTINA NA ALJASCI!? Američki predsednik: "Putujem u Rusiju" (FOTO/VIDEO)
Predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp, iza njih mapa Aljaske
PlanetaALJASKA NIJE SLUČAJNO IZABRANA DESTINACIJA ZA SASTANAK TRAMPA I PUTNA: Da li će zbog ovoga doći do njihove saradnje?
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
PlanetaZELENSKI UPOZORAVA TRAMPA: Ukrajinski predsednik kaže da "Rusi pokušaju da prevare Ameriku" i da Kijev "to neće da dozvoli" (FOTO)
1 AP Gregorio Borgia.jpg
PlanetaTUSK KAŽE DA JE EVROPA JEDINSTVENA PRED SAMIT TRAMPA I PUTINA: Poljski premijer poručio Rusiji da "državne granice ne mogu da se menjaju silom" (FOTO)
tusk01 EPA Pawel Supernak.jpg
PlanetaGENSEK NATO O SAMITU NA ALJASCI: Rute kaže da će sastanak sa Trampom biti "testiranje Putina, koliko je ozbiljan u nameri da se okonča rat u Ukrajini" (FOTO)
101 EPA Yuri Gripas Pool.jpg