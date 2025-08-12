Slušaj vest

Predstojeći susret predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa na Aljasci izazvao je talas diplomatskih i vojnih priprema bez presedana.

Prema rečima ruskog vojnog izveštača Aleksandra Koca, ruska nuklearna trijada biće na nivou borbene gotovosti kakav nije viđen još od kubanske krize 1962. godine.

„Smatram da bi samit mogao da se održi i u Minsku – divnom gradu, gde bi bezbednost bila lakše kontrolisana. Od Amerikanaca se nikad ne zna šta može da se očekuje. Uveren sam da će na dan samita naša nuklearna trijada biti u stanju pripravnosti kakvom nisu bili još od Kubanske krize“, izjavio je Koc.

On je naglasio da bi svaki incident u kojem bi predsednik Rusije bio ugrožen automatski značio casus belli (događaj koji uzrokuje rat.) sa najtežim posledicama po one koji bi pokušali napad. „Ako naš predsednik preuzima taj rizik, mislim da Tramp treba to da ceni“, dodao je Koc.

Američke vojne pripreme na Aljasci

Paralelno sa ruskim merama, američke vazduhoplovne snage najavile su zatvaranje vazdušnog prostora iznad Aljaske od 14. do 16. avgusta 2025. godine, što obuhvata i dan samita.

U region su već premešteni dodatni PVO sistemi i nekoliko razarača klase Arleigh Burke, opremljenih naprednim borbenim sistemom Aegis.

Foto: EPA/Mikhail Metzel Kremlin Pool, EPA/Will Oliver Pool

Samit organizovan u neuobičajenoj žurbi

Američki list The New York Times navodi da je ovo jedan od najbrže organizovanih samita poslednjih godina. Obično ovakvim događajima prethode meseci priprema, složeni pregovori i zajednički dogovoreni dokumenti, ali Tramp, kako piše list, deluje spreman da uđe u razgovore bez tih formalnosti.

Evropski zvaničnici tvrde da, iako nema otvorenih najava, na nižim diplomatskim nivoima već postoje pregovori između ruskih i američkih predstavnika. Ipak, ostaje nepoznato gde će tačno samit biti održan, koliko će trajati i da li će Tramp posredovati i u eventualnom susretu Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Foto: Profimedia, Shutterstock/AGVE1223

Strah od političke igre

Dok su Brisel, London, liberali i demokrate Sjedinjenih Država u potpunoj histeriji, čak i pojedini republikanski saveznici Donalda Trampa izražavaju bojazan da bi Vladimir Putin mogao iskoristiti susret da mu polaska, dobije na vremenu i pokuša da ga ubedi u sopstvenu interpretaciju događaja u Ukrajini i svetu, pišu demokrate u svom Njujork Tajmsu.