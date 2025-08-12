Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinska vojska neće da se povuče iz Donbasa, jer bi to, prema njegovim rečima, stvorilo preduslove za novi rat i buduću ofanzivu na Zaporošku i Dnjepropetrovsku oblast, kao i na grad Harkov.

- Nećemo da se povučemo iz Donbasa. Ne možemo to da uradimo. Svi zaboravljaju da su naše teritorije nezakonito okupirane. Donbas je za Ruse odskočna daska za buduću novu ofanzivu. Ako se povučemo iz Donbasa dobrovoljno ili pod pritiskom, otvorićemo treći rat. Zašto? - upitao je Zelenski na konferenciji za novinare održanoj u Kijevu, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, Krim je sto odsto bio odskočna daska za ofanzivu na jug Ukrajine.

- Donbas bi sto odsto bio odskočna daska za to da se ne štede građani Ukrajine, da se ne koriste sopstveni vojnici, da se ne sprovodi bilo kakva mobilizacija (izvinite što ću to tako reći, ali tako je), već da se separatisti pretvore u rusku vojsku - naglasio je Zelenski.

Foto: Ukrajinska policija

On je kazao da su 2014. godine Rusi su na Krimu i u Donbasu stvorili odskočnu dasku za buduću sveobuhvatnu -invaziju-.

- Posle sveobuhvatne invazije, ako se danas povučemo iz Donbasa, iz naših utvrđenja, sa našeg reljefa, sa visina koje kontrolišemo, jasno ćemo otvoriti odskočnu dasku za pripremu ofanzive Rusa. Nekoliko godina i Putin će imati otvoren put i ka Zaporoškoj i ka Dnjeprovskoj oblasti. I ne samo to. Takođe i ka Harkovu - rekao je predsednik Ukrajine.

Zato, po njegovom mišljenju, -pitanje teritorija ne može da bude odvojeno od bezbednosnih garancija-.

- U suprotnom, sada žele da im poklone oko 9.000 kvadratnih kilometara, što je otprilike 30 odsto Donjecke oblasti, a to je odskočna daska za njihovu novu agresiju - istakao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je tokom razgovora sa novinarima pretpostavio je da će predsednik Rusije Vladimir Putin verovatno tokom pregovora predložiti da Ukrajina povuče svoje trupe iz Donbasa u zamenu za druge teritorije i prekid vatre.