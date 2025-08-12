Slušaj vest

Dramatične scene zabeležene su tokom potere za kradljivcem automobila u Kvinsu, a sve je rezultiralo time da su i policija i kradljivac završili u vodi. Neverovatnu poteru zabeležila je kamera na uniformi jednog od dvojice njujorških policajaca koji su učestvovali u njoj.

Video počinje tako što 24-godišnji Metju Svaford beži od policije trčeći duž pristaništa i skače u vodu, uprkos povicima policajke da se odmah zaustavi.

Međutim, 24-godišnjak ne samo da nije stao, već je skočio u vodu, nakon čega je policajka skinula svoju opremu i takođe skočila u vodu, dok je njen kolega preko radio veze pozvao pomoć.

Kako se vidi na snimku, 24-godišnjak je pokušao da udavi policajku koju je zgrabio i potopio u vodu. Njegov potez izazvao je reakciju drugog uniformisanog lica koje je takođe skočilo u vodu, što je rezultiralo hapšenjem osumnjičenog.

- Je li bilo sve ovo zbog jednog ukradenog automobila? - upitala je policajka Svaforda, a on je odgovorio: "Da, znam, to je bilo glupo".

- Osumnjičeni kradljivac automobila pokušao je da pobegne skočivši u vodu. Nije računao da će posvećeni policajci bez oklevanja krenuti u poteru, stavljajući dužnost ispred opasnosti. Njihova brza akcija bezbedno je okončala poteru, osumnjičeni je izvučen na obalu i uhapšen - navodi se u objavi NYPD-a.

Svaford je predat tužilaštvu pod optužbama za nezakonito posedovanje ukradene imovine, pokušaj falsifikovanja identifikacije vozila, nezakonitu upotrebu vozila, ometanje službene dužnosti i pružanje otpora policiji.

Ispostavilo se da je 24-godišnjak već ranije, 29. juna, bio uhapšen kada je policija zatekla dva ukradena vozila — "kavasaki" motocikl iz 2018. i automobil marke "honda sivik" iz 2017. godine, dok se to isto dogodilo i 22. aprila kada je bio hapšen zbog krađe još tri vozila — "honda sedana", "honda minivena" i "BMW sedana".