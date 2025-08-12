Misija će trajati do 25. septembra

Misija će trajati do 25. septembra

Slušaj vest

Pripadnici Nacionalne garde SAD, koje je Pentagon poslao u Vašington po naređenju predsednika SAD Donalda Trampa, počeli su da pristižu u prestonicu.

- Gardisti koji su ušli u sedište Nacionalne garde Vašingtona istočno od Kapitola obučeni u vojne uniforme deo su grupe od oko 800 vojnika koje je vojska mobilisala u ponedeljak da pomogne sprovođenju zakona - navodi se u izveštaju.

Napominje se da su vojnici obavešteni o trajanju svoje misije i ona će trajati do 25. septembra, piše NBC NEWS.

U saopštenju na veb-sajtu Pentagona se navodi da dužnosti boraca uključuju obavljanje administrativnih i logističkih funkcija, kao i podršku službenicima za sprovođenje zakona.