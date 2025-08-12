Slušaj vest

Pripadnici Nacionalne garde SAD, koje je Pentagon poslao u Vašington po naređenju predsednika SAD Donalda Trampa, počeli su da pristižu u prestonicu.

- Gardisti koji su ušli u sedište Nacionalne garde Vašingtona istočno od Kapitola obučeni u vojne uniforme deo su grupe od oko 800 vojnika koje je vojska mobilisala u ponedeljak da pomogne sprovođenju zakona - navodi se u izveštaju.

Napominje se da su vojnici obavešteni o trajanju svoje misije i ona će trajati do 25. septembra, piše NBC NEWS.

U saopštenju na veb-sajtu Pentagona se navodi da dužnosti boraca uključuju obavljanje administrativnih i logističkih funkcija, kao i podršku službenicima za sprovođenje zakona.

Kurir.rs/NBC Nnjuz

Ne propustitePlanetaTRAMP ŠALJE VOJSKU NA ULICE: "Nećemo to više dozvoliti"
trammmp.jpg
PlanetaSTRAHOVIT UDARAC NA TRAMPA, OVO ĆE GA RAZBESNETI! Federalni sudija doneo HITNU NAREDBU, direktan udar na predsednikovu odluku! (FOTO/VIDEO)
x EPA Caroline Brehman copy.jpg
PlanetaBUKTE SUKOBI U LOS ANĐELESU, STIGLA TRAMPOVA NACIONALNA GARDA: Ulice kao bojno polje! "Neće se dobro završiti po vas ako izaberete nasilje" (FOTO/VIDEO)
120 EPA Allison Dinner.jpg
PlanetaBITKA ZA LOS ANĐELES, TRAMP POSLAO NACIONALNU GARDU! Sukobi migranata sa federalnim agentima, gradonačelnici i guverneru preti hapšenje, STIŽU I MARINCI? (FOTO)
123132.jpg
PlanetaOLUJE I TORNADA PROTUTNJALI AMERIKOM, NAJMANJE 40 MRTIH! Oglasio se Tramp, naredio raspoređivanje Nacionalne garde (FOTO, VIDEO)
tornado.jpg
PlanetaAMERIČKE DRŽAVE SE SPREMAJU ZA MOGUĆE SUKOBE NAKON IZBORA! Opsadno stanje, Nacionalna garda na ulicama, podižu ograde - preduzimaju hitne mere!
nacionalna garda 1.jpg
PlanetaSTRAH OD NASILJA I NEMIRA POSLE IZBORA U SAD: Nacionalna garda u Vašingtonu stavljena u stanje pripravnosti
w-56737537.jpg