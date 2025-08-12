Slušaj vest

"Rusija je pobedila u ratu sa Ukrajinom", rekao je mađarski premijer Viktor Orban uoči sastanka predsednika SAD i Rusije na Aljasci u petak.

Mađarski premijer, koji održava bliske veze sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, bio je jedini lider EU koji nije podržao zajedničku izjavu u ponedeljak u kojoj je naglašeno da Ukrajina mora imati pravo da sama odlučuje o svojoj budućnosti.

- Sada govorimo kao da je ovo neizvesna ratna situacija, ali nije. Ukrajinci su izgubili rat. Rusija je pobedila - rekao je Orban za Jutjub kanal „Patriot“.

- Jedino je pitanje kada i pod kojim okolnostima će Zapad, koji stoji iza Ukrajinaca, priznati da se ovo dogodilo i kakve će biti posledice“.

"Ako niste za pregovaračkim stolom, na meniju ste"

Mađarska, zemlja koja dobija većinu energije od Rusije, odbila je da pomogne Ukrajini oružjem, a Orban se snažno protivi putu Ukrajine ka EU.

Mađarski premijer tvrdi da je Evropska unija propustila priliku da pregovara sa Putinom tokom mandata poslednjeg, demokratskog američkog predsednika Džoa Bajdena, pa joj sada preti da drugi oblikuju njenu budućnost.

- Ako niste za pregovaračkim stolom, na meniju ste - rekao je Orban, dodajući da se Budimpešta protivi zajedničkoj izjavi jer Evropa u njoj deluje „smešno i jadno“.

- Kada dva lidera sednu na pregovore, Amerikanci i Rusi... a vi niste tamo pozvani, onda ne žurite na telefon, ne trčite okolo, ne vičite spolja.- rekao je Orban.