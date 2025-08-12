Slušaj vest

Potvrđeno je da će se predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin sastati u petak u Enkoridžu na Aljasci.

Sve su oči uprte u Aljasku i predstojeći susret ruskog i američkog predsednika. U najvećoj američkoj državi fokus će biti na tome može li se postići sporazum o kraju rata u Ukrajini. I pod kojim uslovima.

U glavnom i najvećem gradu Enkoridžu stanovnici se nadaju dobrom rezultatu razgovora i misle da ima smisla što je za scenu izabrana baš Aljaska.

"Nadam se da će doći do nekog boljeg rešenja, da će moći razumno da razgovaraju, jer očigledno to sve utiče i na mene i sve u Americi. Mi na Aljasci smo najbliži Rusiji, i kada bi došlo do nekog sukoba, prvo bi nas tamo poslali, ja sam padobranac, na primer", rekao je Džordan Kanfild, pripadnik američke vojske.

Vladimir Putin i Donald Tramp održaće istorijski sastanak na Aljasci Foto: Shutterstock

Uprkos najavama da bi i ukrajinski predsednik mogao da bude pozvan, Kremlj se tome odupire, a i američki predsednik je juče rekao da ne veruje da bi prisustvo Zelenskog značajnije doprinelo rezultatu.

"Ako bismo se uključili u sukob na drugom kraju sveta, onda bih voleo da se i njihov predsednik nađe u razgovorima", rekao je Kanfild.

Ketrin Frensis je sa ostrva Nelson u Beringovom moru, 1989. došla da živi u Enkoridž. Veruje da je Aljaska logičan izbor jer je kaže, Rusija sused.

"Bilo bi dobro da nekako nađu zajednički jezik, niko ne želi rat. Logično je što dolaze ovde, Aljaska je čvorište za ceo svet. Mi smo čvorište za sve avione, biznise", rekla je Frensis.

SAD su kupile Aljaksu od ruskog cara Aleksandra II 1867. za sedam miliona dolara, što mestu susreta dvojice predsednika daje dodatnu istorijsku notu. Američka država postala je 1959.

Razdaljina između američke i ruske teritorije je oko 90 kilometara. Let od Moskve do Enkoridža traje devet sati, iz Vašingtona osam. Takođe je i veoma udaljena od Ukrajine o kojoj će se razgovarati, što svemu daje dodatnu notu tajnosti i neizvesnosti.