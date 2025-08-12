Putin i Tramp će se sastati na Aljasci 15. avgusta

Putin i Tramp će se sastati na Aljasci 15. avgusta

Slušaj vest

Bela kuća je saopštila da će se u petak u Ankoridžu, na Aljasci, održati sastanak između predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina.

Portparolka Kerolajn Livit je na konferenciji za novinare rekla da će Tramp otputovati u Ankoridž u petak ujutru. Sastanak će biti u četiri oka, dodala je.

Na pitanje kako će Tramp meriti uspeh svog sastanka sa Putinom, Livit je rekla da će predsednik razgovarati sa medijima nakon samita. Dodala je da će sastanak biti „vežba slušanja“ za predsednika. Nagovestila je da postoje planovi da Tramp poseti Rusiju u budućnosti.

Kremlj i Bela kuća su ranije najavili da će se Putin i Tramp sastati na Aljasci 15. avgusta.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je samit „lična pobeda“ za Putina. „Pre svega, Putin će imati sastanak na američkom tlu, što smatram njegovom ličnom pobedom“, rekao je Zelenski novinarima, dodajući da će sastanak izvući ruskog predsednika iz „izolacije“ i odložiti moguće američke sankcije protiv Moskve.

Foto: AP, EPA

Zašto Zelenski nije bio pozvan?

Livit je pojasnila da Tramp nada da će u nekom trenutku u budućnosti imati trilateralni sastanak sa Zelenskim, ali je naglasila da će za Trampa sadašnje boravljenje u istoj prostoriji sa Putinom biti „najbolji pokazatelj kako okončati ovaj rat“.

Odgovarajući na pitanja novinara o tome zašto Volodimir Zelenski nije pozvan na razgovore, Livit je istakla da se sastanak održao na zahtev ruske strane.

„Do ovog sastanka je došlo zato što je predsednik Rusije zamolio predsednika Sjedinjenih Država da se sastane preko svog specijalnog izaslanika, Stiva Vitkofa“, rekla je ona.

Ona je naglasila da je Tramp prihvatio poziv na osnovu te inicijative. „Predsednik pristaje na ovaj sastanak na zahtev predsednika Putina“, dodala je Livit. Prema rečima portparolke, primarni cilj sastanka je da Tramp i Putin odu „sa boljim razumevanjem kako možemo da okončamo ovaj rat“.