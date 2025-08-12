Planeta
KURIR NA KRFU: Teško povređen mladi motociklista (FOTO)
U saobraćajnoj nesreće koja se večeras dogodila u mestu Benices na Krfu, teško je povređen mladi motociklista, javlja reporter Kurira sa lica mesta.
Na njega je naleteo kombi koji je izlazio iz sporedne ulice.
U pitanju je mladić iz pomenutog mesta, Grk.
Krf povređen motociklista Foto: Kurir
Od siline udarca spala mu je kaciga.
U dramatičnoj situaciji meštani i turistii pritrčali su mladiću i pokušali da mu pomognu do dolaska hitne pomoći.
Kako Kurir saznaje u ovom udesu nema srpskih državljana.
Kurir.rs
