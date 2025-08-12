Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreće koja se večeras dogodila u mestu Benices na Krfu, teško je povređen mladi motociklista, javlja reporter Kurira sa lica mesta.

Na njega je naleteo kombi koji je izlazio iz sporedne ulice.

U pitanju je mladić iz pomenutog mesta, Grk.

Krf povređen motociklista

Od siline udarca spala mu je kaciga.

U dramatičnoj situaciji meštani i turistii pritrčali su mladiću i pokušali da mu pomognu do dolaska hitne pomoći.

Kako Kurir saznaje u ovom udesu nema srpskih državljana.