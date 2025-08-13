Slušaj vest

„Kriminalne provokacije su već postale zaštitni znak kijevskog režima“, rekla je novinarima zvanična predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Tako je komentarisala informacije ruskog Ministarstva odbrane da Kijev sprema provokaciju kako bi poremetio rusko-američke razgovore zakazane za 15. avgust.

„To je već postao njihov kriminalni potpis“, rekao je ruski diplomata.

Rusko Ministarstvo odbrane iznelo je danas tvrdnje da su neposredno pre samita u petak, na kojem će se predsednik SAD Donald Tramp i predsednik Rusije Vladimir Putin sastati na Aljasci, ukrajinske oružane snage planirale provokativni napad u Harkovskoj oblasti upotrebom dronova i raketa na jedno od gusto naseljenih stambenih područja ili bolnicu sa velikim brojem civilnih žrtava, „što bi odmah zabeležili uvezeni zapadni novinari“.

Kijev, tvrde Rusi, pokušaće da prebaci odgovornost na ruske oružane snage kako bi stvorio negativnu medijsku pozadinu i uslove za ometanje rusko-američke saradnje po pitanjima rešavanja sukoba u Ukrajini.

Detalji provokacije

Rusko Ministarstvo odbrane otkrilo je da je kijevski režim unapred organizovao dovođenje grupe stranih novinara u Čugujev u Harkovskoj oblasti. Ova akcija izvedena je pod izgovorom pripreme medijskog izveštaja o životu u prifrontnoj zoni.

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) je 11. avgusta organizovala transport stranih novinara u Čugujev. Zvanično obrazloženje bilo je priprema serije izveštaja o stanovnicima grada u prifrontnoj zoni.

Prema ruskim izvorima, ovo je deo šireg plana. Očekuje se da će ukrajinske snage u narednom periodu izvesti napad dronovima ili raketama na gusto naseljeno područje. Posle toga, dovedeni novinari trebalo bi da dokumentuju posledice i okrive rusku vojsku za civilne žrtave.

Glavni cilj ove provokacije je ometanje predstojećeg samita Rusije i SAD koji je zakazan za 15. avgust na Aljasci. Ukrajinska vojska, prema dostupnim informacijama, nema resurse za veću ofanzivu, pa se oslanja na ovakve provokacije.

Kurir.rs/Index/Agencije

