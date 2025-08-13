Slušaj vest

Organizatori su zaključili da je jedini grad u ogromnoj državi koji bi mogao biti pogodna lokacija za samit bio Enkoridž. I samo je vojna baza Elmendorf-Ričardson, koja se nalazi na severnom obodu grada, ispunila uslove da bude domaćin istorijskog sastanka, izvestio je CNN.

Sagovornici američke televizije su pojasnili da se Bela kuća nadala da će izbeći situaciju u kojoj bi ruski predsednik i njegova pratnja bili primljeni u američkom vojnom objektu, ali je Aljaska trenutno na vrhuncu turističke sezone, tako da nije pronađena druga pogodna lokacija za sastanak na vrhu.

Sinoć je Bela kuća saopštila da će se sastanak predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina održati u petak u Enkoridžu, na Aljasci.

"Vežba slušanja za Trampa"

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit saopštila je sinoć na konferenciji za novinare da će u petak ujutru predsednik Tramp otputovati u Enkoridž na Aljasci, na bilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Livit je dodala da ''ne želi da postavlja crvene linije'' za Trampa u kontekstu pregovora, i dodala da je Tramp pozvao Ukrajinu i Rusiju da se direktno uzajamno angažuju jedna s drugom kad je reč o humanitarnim pitanjima.

Navela je da će sastanak Trampa i Putina biti ''vežba slušanja za predsednika (SAD)''.

- Samo jedna strana uključena u ovaj rat biće prisutna, pa je ovo prilika za predsednika (Trampa) da stekne dublji i bolji uvid u to kako bismo, nadamo se, mogli da okončamo ovaj rat. To će biti vežba slušanja za predsednika (Trampa) - rekla je Livit.

Tramp bi mogao da poseti Rusiju?

Ona je nagovestila da postoje planovi da Tramp u budućnosti poseti Rusiju.

Tramp je ranije izjavio da će obe zaraćene strane morati da ustupe deo teritorije kako bi se okončao krvavi sukob koji traje više od tri godine, prenosi RTV pisanje Tanjuga.

Kremlj i Bela kuća su ranije najavili da će se Putin i Tramp sastati na Aljasci 15. avgusta, ali tačna lokacija do sinoć nije bila poznata.