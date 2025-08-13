Slušaj vest

Kineski predsednik Si Đinping u utorak je izjavio da je Kina spremna da sarađuje s Brazilom, kako bi bio postavljen primer jedinstva i samostalnosti među velikim zemljama Globalnog juga, kao i da bi zajedno izgradili pravičniji svet i održiviju planetu.

Si je ovo rekao tokom telefonskog razgovora s brazilskim predsednikom Luizom Inasijom Lulom da Silvom.

Si Đinping je izjavio da se odnosi Kine i Brazila nalaze na istorijskom vrhuncu. Kina se nada saradnji sa Brazilom, kako bi iskoristila prilike, pojačala koordinaciju i ostvarila još više međusobno korisnih rezultata saradnje.

Si je takođe izjavio da Kina podržava brazilski narod u odbrani svog nacionalnog suvereniteta i podržava Brazil u zaštiti svojih legitimnih prava i interesa, pozivajući sve zemlje da se ujedine u odlučnoj borbi protiv unilateralizma i protekcionizma.

Primećujući da je mehanizam BRIKS ključna platforma za izgradnju konsenzusa na Globalnom jugu, Si je čestitao Brazilu na uspešnom domaćinstvu nedavnog Samita BRIKS-a.

Si je pozvao zemlje Globalnog juga da zajednički štite međunarodnu pravičnost, brane osnovne norme međunarodnih odnosa i štite legitimna prava i interese svih zemalja u razvoju.

„Kina i Brazil treba da nastave da se suočavaju sa globalnim izazovima, obezbede uspeh predstojeće Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama u Brazilu i promovišu ulogu grupe zemalja ‚Prijatelji mira‘ tokom političkog rešenja krize u Ukrajini“, dodao je Si.

Da Silva je visoko ocenio napore Kine u očuvanju multilateralizma i zaštiti pravila slobodne trgovine, kao i njenu odgovornu ulogu u međunarodnim poslovima.

On je podvukao da je će unaprediti komunikaciju i koordinaciju sa Kinom u multilateralnim mehanizmima poput BRIKS-a, suprotstaviti se jednostranim praksama ucenjivanja i zaštititi zajedničke interese svih zemalja.