Ros Džad (34), bez stalne adrese, suočava se sa dve optužbe za ubistvo nakon što su tela para pronađena u stanu u ulici Adrienne Crescent u Mount Waverleyju u ponedeljak uveče.

Policija je pozvana na lice mesta nešto pre 22 časa nakon prijave o narušavanju javnog reda, a komšije su prijavile da su čule viku iz objekta. Džad je uhapšen nekoliko sati kasnije na železničkoj stanici Westall, nekoliko kilometara dalje.

Sud je obavešten da je ovo Džadov prvi boravak u pritvoru i nije podneo zahtev za kauciju. Suđenje je odloženo do januara naredne godine.

Mesto zločina - traumatično

Detektiv inspektor Dean Thomas iz odeljenja za ubistva opisao je mesto zločina kao "traumatično" i potvrdio da će policajcima i stanovnicima biti ponuđena psihološka pomoć.

Na fasadi stana ispisani su grafiti sa rečima "karma", "izdaja" i "dosta je bilo", a istražitelji pokušavaju da utvrde da li su povezani sa ubistvima. Policija veruje da su Džad i Gan bili poznanici.

Komšije su izrazile šok i tugu zbog tragedije, navodeći da im je teško da poveruju da se takvo nasilje dogodilo u njihovoj mirnoj ulici.

Ožalošćeni su ostavljali cveće ispred doma para, a članovi porodice izrazili su svoju duboku tugu. Tetka preminule, Peti Dilveridis, izjavila je da je njena bratanica bila presrećna što je očekivala bebu, posebno jer je mislila da nikada neće moći da postane majka.

Njena majka, Peti, opisala ju je kao posvećenu ćerku koja joj je godinama bila glavni negovatelj, dok je Gana opisala kao brižnog partnera koji je iskreno voleo njenu ćerku.

Istraga na mestu zločina nastavljena je i u utorak, a veliki deo ulice Adrienne Crescent bio je zatvoren tokom celog dana.