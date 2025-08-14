Slušaj vest

Epicentar zemljotresa bio je 20 kilometara južno od grada Hejstingsa u regionu Hoks Beja, na dubini od 30 km.

Nije bilo izveštaja o šteti.

Potres, koji se dogodio neposredno pre 18 časova po lokalnom vremenu, osetilo je skoro 6.000 ljudi, a javili su se veb stranici GeoNet.

Hoks Bej je jedan od seizmički najaktivnijih regiona Novog Zelanda. U velikom zemljotresu 1931. godine poginulo je 256 ljudi.

Novi Zeland se nalazi na "vatrenom prstenu", luku seizmičkih raseda oko Tihog okeana gde su zemljotresi i vulkanske erupcije česti.