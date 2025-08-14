Zemljotres magnitude 4,9 pogodio je donji deo Severnog ostrva Novog Zelanda, a geološka agencija te zemlje ocenjuje ga kao umeren.
ZEMLJOTRES POGODIO NOVI ZELAND: Na udaru Severno ostrvo, potres jačine 4,9 stepeni Rihterove skale
Epicentar zemljotresa bio je 20 kilometara južno od grada Hejstingsa u regionu Hoks Beja, na dubini od 30 km.
Nije bilo izveštaja o šteti.
Potres, koji se dogodio neposredno pre 18 časova po lokalnom vremenu, osetilo je skoro 6.000 ljudi, a javili su se veb stranici GeoNet.
Hoks Bej je jedan od seizmički najaktivnijih regiona Novog Zelanda. U velikom zemljotresu 1931. godine poginulo je 256 ljudi.
Novi Zeland se nalazi na "vatrenom prstenu", luku seizmičkih raseda oko Tihog okeana gde su zemljotresi i vulkanske erupcije česti.
