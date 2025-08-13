Slušaj vest

"Nakon nekih sat vremena plivanja čula sam Kristi kako vrišti. Prvo sam mislila da se utapa i viknula sam joj da se ne predaje. Ali onda sam shvatila da oko nje kruže morski psi", priseća se Tamara.

Bilo je to vrelo leto 1981. godine.

Amerikanka Tamara Enis, tad 21-godišnjakinja, bila je na brodu sa svojih troje prijatelja s fakulteta: Rendalom Koenom, Danijelom Perinom i Kristi Vapniarski.

Isplovili su s obale Floride u Atlantski okean, planirali su malu morsku avanturu, ali sve se pretvorilo u scenario iz horor filma. Naglo je nastala oluja koja je prevrnula njihov brod.

Početak horora

Našli su se u moru punom morskih pasa.

- Tad nas je stvarnost udarila u glavu. Bili smo jako tihi - ispričala je Tamara ovog meseca za emisiju "I Survived" (Preživela sam), piše Mirror.

Neko vreme su plutali uz prevrnuti brod, ali niko ih nije video. Pa su odlučili plivati prema obali, dok još imaju snage.

Tamara Elis Foto: Youtube printscreen

- Nakon nekih sat vremena plivanja čula sam Kristi kako vrišti. Prvo sam mislila da se utapa i viknula sam joj da se ne predaje. Ali onda sam shvatila da oko nje kruže morski psi. Iduća scena je bila kao iz filma "Jaws", počela je da se bacaka. U tom trenutku sam znala da ju je napao morski pas - priča Tamara i nastavlja:

- Kristi je počela da viče da dođemo do nje, a već u idućem trenutku je bila mrtva. Znala sam da ne mogu ništa da učinim i nastavila sam da plivam, da bi u tom trenutku osjetila kako mi nešto prolazi ispod nogu. Bio je to morski pas, veći od mene. Tad sam odlučila da razmišljam kao riba, u toj milisekundi sam u glavi razmišljala "i ja pripadam tu, miči mi se s puta". Nastavila sam plivati i morski pas me nije napao - kazala je Tamara.

Nastavila je da pliva, sve je trajalo satima, počela je da halucinira, kaže da joj je život prošao pred očima... Morske struje odvojile su je od prijatelja.

Uspela je da se izvuče

Nakon nekih osam sati, Tamara se približila obali gde ju je uočio spasilac. Izvukao ju je na sigurno.

- Rekla sam mu kako sam plivala satima, kako je jedna osoba mrtva, kako ne znam gde je dvoje ljudi koji su s nama bili na brodu. Nisam znala jesu li preživeli - ispričala je Tamara za "I Survived".

Srećom, Rendi i Danijel takođe su spašeni.

- Dan danas, 40-ak godina kasnije, ne idem u tamno more. Umiranje u toj nesreći za mene nije bila opcija. Razmišljala sam o svojoj porodici, o budućnosti, nisam se predala negativnim mislima i zato sam preživela - kazala je za kraj...

Telo njene prijateljice Kristi nikad nije pronađeno.