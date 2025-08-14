Slušaj vest

Južnokorejski predsednik Li Dže Mjung sastaće se sa japanskim premijerom Šigeruom Išibom u Tokiju sledeće nedelje kako bi razgovarali o regionalnom miru i stabilnosti i drugim međunarodnim pitanjima pre nego što otputuje u Vašington na sastanak sa liderom SAD Donaldom Trampom, saopšteno je danas iz Lijeve predsedničke kancelarije.

Njegova dvodnevna poseta Japanu 23. i 24. avgusta biće prilika za produbljivanje ličnih veza sa Išibom i postavljanje bilateralnih odnosa na čvršće temelje. Nakon sastanka sa Išibom, Li će otputovati u Vašington na samit sa Trampom 25. avgusta, za koji je njegova kancelarija saopštila da će se fokusirati na trgovinu i saradnju u oblasti odbrane.

Njihov sastanak će se održati nekoliko nedelja nakon što su Južna Koreja i Japan postigli trgovinske sporazume sa Vašingtonom. Sporazumima je dogovoreno da se carine smanje sa 25 odsto na 15 odsto, ali tek nakon što su obećane stotine milijardi dolara američkih investicija.

Li i Išiba su se prethodno sastali na marginama junskih sastanaka G7 u Kanadi, gde su pozvali na izgradnju odnosa usmerenih ka budućnosti i složili se da blisko sarađuju po raznim pitanjima, uključujući trgovinu i suprotstavljanje severnokorejskim nuklearnim i raketnim programima.

Odnosi između dva američka saveznika često su bili zategnuti poslednjih godina zbog nezadovoljstava koja su proistekla iz brutalne japanske kolonizacije Korejskog poluostrva pre kraja Drugog svetskog rata. Prethodni predsednik Južne Koreje, Jun Suk Jeol, aktivno je ulagao napore da popravi odnose sa Tokijom, uključujući kompromis o pitanjima nadoknade štete u vezi sa korejskim žrtvama japanskog ratnog ropstva, sa ciljem da se ojača trilateralna bezbednosna saradnja sa Vašingtonom protiv severnokorejskih pretnji.

Od stupanja na dužnost u junu nakon pobede na prevremenim predsedničkim izborima, Li je izbegavao oštre komentare o Japanu, umesto toga promovišući pragmatizam u spoljnoj politici i obećavajući jačanje saveza Seula sa Vašingtonom i trilateralne saradnje sa Tokijom.

Takođe je bilo poziva u Južnoj Koreji da se pojača saradnja sa Japanom kao odgovor na Trampa, koji je uznemirio saveznike i partnere povećanjem carina i zahtevima da smanje zavisnost od SAD, a istovremeno da plaćaju više za sopstvenu odbranu.