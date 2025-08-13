GORI GRČKA! Suočavaju se sa najtežim danima, bukte čak 82 nova požara (FOTO/VIDEO)
Grčka se suočava sa najtežim danima ove sezone šumskih požara, rekao je danas visoki vatrogasni zvaničnik, nakon što su desetine novih požara izbile u jednom danu, a ekstremni vremenski uslovi otežavaju gašenje požara.
Jaki vetrovi, dugotrajna suša i intenzivne vrućine pogoršali su uslove na većem delu kopna i ostrva, što je poslednjih dana dovelo do evakuacija i dramatičnih operacija spasavanja.
Kostas Cingas, šef udruženja vatrogasaca, rekao je za ERTNews da je samo u utorak širom zemlje zabeleženo 82 nova požara, što je broj koji je nazvao „izuzetno visokim“.
Situacija je posebno opasna u blizini zapadnog grada Patrasa, na teško pogođenom poluostrvu Peloponez, gde gore dva velika požara.
Veliki požari besne i u regionu Preveza na severozapadu, kao i na ostrvima Zakintos i Hios.
Na Hiosu je obalska straža evakuisala desetine ljudi u maloj luci sela Limnija zbog intenzivnog dima.
Pored toga, bezbroj žara, raspirivan vetrom, može se zapaliti u nove požare u roku od nekoliko minuta, saopštila je vatrogasna služba.
Oko 5.000 vatrogasaca je sada uključeno u nacionalne napore.
„Vatrogasci, muškarci i žene, su iscrpljeni. Njihov posao je herojski“, rekao je Cingas.
Od zore u sredu, desetine vatrogasnih aviona i helikoptera su raspoređene u pogođena područja.
Grčka je zatražila pomoć od drugih članica Evropske unije i podnela zahtev za četiri vatrogasna aviona preko Mehanizma civilne zaštite EU.
