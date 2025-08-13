Svi događaji
12:11

Zelenski: Nema znakova da se Rusi pripremaju da okončaju rat

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se na Telegramu, pozivajući saveznike Ukrajine da "izvrše pritisak na Rusiju za pošten mir".

"Moramo učiti iz iskustva Ukrajine i naših partnera kako bismo sprečili rusku obmanu", napisao je u objavi na Telegramu.

"Trenutno nema nikakvih znakova da se Rusi pripremaju da okončaju rat", navodi Zelenski.

Dodaje da zajedničkim delovanjem Ukrajina, SAD, Evropa i druge savezničke zemlje "zasigurno mogu prisiliti Rusiju da pristane na mir".

Zelenski danas dolazi u posetu Berlinu, saopštio je njegov portparol. Kako je naveo, za danas je, uz sastanak s američkim predsednikom Donaldom Trampom putem video poziva, planiran i bilateralni sastanak s nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

12:08

Satnica današnjih sastanaka

U 14 sati bi trebalo da se održi sastanak Zelenskog s evropskim čelnicima

U 15 sati bi trebalo da se održi sastanak Donalda Trampa i Džej Di Vensa sa Zelenskim i evropskim čelnicima

U 16 sati bi trebalo da se održi sastanak "Koalicije voljnih"

12:08

Poruka A. Fadejeva: Evropa beznačajna

Portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksej Fadejev izjavio je, prema navodima koje prenosi Rojters, da će američki predsednik Donald Trump i ruski predsednik Vladimir Putin tokom sastanka u petak raspraviti "sva nagomilana pitanja" u bilateralnim odnosima SAD-a i Rusije.

Fadejev je istovremeno odbacio mogućnost konsultacija s evropskim zemljama, nazvavši ih "beznačajnima".

12:03

Poznato mesto održavanja sastanka Trampa i Putina

Sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina održaće se u američkoj vazduhoplovnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci, prenosi CNN, pozivajući se na obaveštene izvore.

Opširnije pročitajte OVDE.

