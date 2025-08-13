Slušaj vest

Juče u švajcarskom gradu La Šo de Fon u kantonu Nošatel, 67-godišnji muškarac je preminuo nakon teške nesreće na gradskom bazenu Le Melez.

Državno tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi utvrdilo tačne okolnosti događaja.

Oko 14:30 časova, centar za hitne slučajeve u kantonu Nošatel primio je prijavu da je muškarac povređen na bazenu. Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je dečak skočio sa skakaonice od 5 metara i pao na muškarca, koji je zadobio teške povrede i, uprkos brzoj medicinskoj intervenciji, preminuo na licu mesta.

Policija je ispitivala svedoke, a na bazen je pozvana psihološka pomoć za one koji su bili svedoci nesreće.

Dečak koji je učestvovao u nesreći još nije identifikovan.

Policija u Nošatelu je saopštila da traga za dečakom od oko deset godina, sa kestenjastom kosom, u tamnoplavim kupaćim gaćama, za koga se veruje da je bio u pratnji žene.

(Kurir.rs/Polizei news)

