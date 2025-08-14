Slušaj vest

Ruske vlasti preduzimaju korake da ograniče određene pozive na platformama za razmenu poruka Telegram i Votsap, objavila je u ponedeljak novinska agencija Interfaks, pozivajući se na ruskog regulatora telekomunikacija Roskomnadzor.

Meta i Telegram, u vlasništvu Votsapa, nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar.

Ruski predsednik Vladimir Putin je prošlog meseca potpisao zakon kojim se odobrava razvoj aplikacije za razmenu poruka, koju podržava država, integrisane sa vladinim službama, u svetlu napora Moskve da smanji svoje oslanjanje na platforme kao što su Votsap i Telegram.

Rusija dugo nastoji da uspostavi ono što naziva digitalnim suverenitetom promovisanjem domaćih usluga. Njeni napori da zameni strane tehnološke platforme dobili su na hitnosti jer su se neke zapadne kompanije povukle sa ruskog tržišta nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu.

„Da bi se suprotstavili kriminalcima, preduzimaju se mere za delimično ograničavanje poziva na ovim stranim (komunikacionim aplikacijama)“, rekao je Roskomnadzor, prema Interfaksu.

„Nisu nametnuta nikakva druga ograničenja njihove funkcionalnosti.“

Roskomnadzor je saopštio da su vlasnici Telegrama i Votsapa ignorisali višestruke zahteve da preduzmu korake kako bi sprečili korišćenje njihovih platformi za aktivnosti poput iznude i terorizma.