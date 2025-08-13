Slušaj vest

Izraelska vojska je danas bombardovala grad Gazu uoči planiranog preuzimanja tog područja, a prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, 123 osobe su ubijene u poslednja 24 sata.

Izraelska vojska je objavila da je „odobrila“ plan za zauzimanje grada Gaze, najvećeg grada na palestinskoj teritoriji, kao deo nove faze ofanzive usmerene na poraz Hamasa i oslobađanje talaca.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovio je ideju, koju je izrazio i američki predsednik Donald Tramp, da Palestinci treba da napuste to područje.

„Neće biti proterani, biće im dozvoljeno da izađu“, rekao je premijer za izraelski televizijski kanal i24NEWS.

„Svi oni koji su zabrinuti za Palestince i kažu da žele da pomognu Palestincima trebalo bi da otvore svoja vrata i prestanu da nam drže predavanja“.

Broj žrtava u poslednja 24 sata je najgori u poslednjih nedelju dana, što dodatno povećava ogroman broj žrtava u skoro dvogodišnjem ratu.

Zvaničnici kažu da će se planirano izraelsko preuzimanje grada Gaze, koji je vojska te zemlje već zauzela u ranim danima rata, verovatno dogoditi u roku od nekoliko nedelja.

To znači da je prekid vatre i dalje moguć iako su pregovori propali i sukob i dalje besni.

Tražioci pomoći ubijeni, kuće uništene, glad, bombe

Izraelski avioni i tenkovi su žestoko bombardovali istočne delove grada Gaze, rekli su stanovnici, a mnoge kuće su uništene u naseljima Zejtun i Šedžaja tokom noći. Bolnica Al-Ahli je saopštila da je 12 ljudi poginulo u vazdušnom napadu na kuću u Zejtunu.

Tenkovi su takođe uništili nekoliko kuća u istočnom delu Han Junisa na jugu Gaze, dok je u centralnom delu Pojasa Gaze izraelska vatra ubila devet tražilaca pomoći u dva odvojena incidenta, saopštili su palestinski lekari. Izraelska vojska nije komentarisala incident.