Slušaj vest

Rusija i SAD razgovarale su o izraelskoj okupaciji Zapadne obale kao mogućem modelu za okončanje rata u Ukrajini, saznaje britanski list „Tajms“ .

Prema ovom scenariju, Rusija bi imala vojnu i ekonomsku kontrolu nad okupiranim delovima Ukrajine (Lugansk, Donjeck, Zaporožje, Herson, Krim) preko sopstvenog upravnog tela, oponašajući de fakto vladavinu Izraela nad palestinskom teritorijom otetom od Jordana 1967. godine.

Izvor blizak Savetu za nacionalnu bezbednost SAD tvrdi da je ta ideja prvi put pomenuta pre nekoliko nedelja tokom razgovora između Stiva Vitkofa, mirovnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, i ruskih zvaničnika.

Granice Ukrajine bi formalno ostale iste

Vitkof, koji takođe ima mandat za posredovanje na Bliskom istoku, navodno podržava predlog, a američka strana smatra da bi se time zaobišla odredba ukrajinskog ustava koja zabranjuje predaju teritorije bez „sveukrajinskog“ referenduma.

Foto: Shutterstock

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacuje samu pomisao na predaju zemlje, ali zagovornici modela okupacije smatraju da bi to mogao biti način da se postigne primirje posle tri i po godine rata. U tom slučaju, granice Ukrajine bi ostale iste, baš kao što se formalne granice Zapadne obale nisu menjale 58 godina, iako je ona pod izraelskom kontrolom.

Izvor blizak pregovorima je rekao: „Biće isto kao kada bi Izrael okupirao Zapadnu obalu - sa guvernerom, sa ekonomijom povezanom sa Rusijom, a ne sa Ukrajinom. Ali to će i dalje biti Ukrajina, jer Ukrajina nikada neće odustati od svog suvereniteta. Ali u stvarnosti, to će biti okupirana teritorija, a model je Palestina“.

Borbe na Zapadnoj obali Foto: EPA / Alaa Badarneh

Međunarodni presedani i kritike

Međunarodni sud pravde proglasio je okupaciju Zapadne obale nezakonitom, koju SAD ne priznaju, a Rusija delimično priznaje. U martu 2022. godine, isti sud je naložio Rusiji da „odmah prekine vojne operacije“ u Ukrajini, ali se odluka ne sprovodi jer sud nema mehanizam za sprovođenje.

U septembru prošle godine, UN su, većinom glasova (124 prema 14), usvojile rezoluciju kojom se zahteva da Izrael povuče svoje trupe, obustavi izgradnju novih naselja, evakuiše doseljenike i ukloni delove bezbednosnog zida unutar okupirane Zapadne obale.

Izrael i SAD su glasali protiv, a Velika Britanija je bila uzdržana.

Gaza Foto: Printskrin Facebook

Američki stav: Priznavanje „stvarnosti na terenu“

Neki američki pregovarači smatraju da takav ishod za okupirane delove Ukrajine samo odražava realnost rata i nevoljnost drugih država da se vojno uključe. Prema njima, jedino što preostaje jeste da se definišu granice ruske okupacije – koju Putin pokušava da što više proširi pre samita sa Trampom na Aljasci.

Ovaj stav je u skladu sa izjavama Sebastijana Gorke, Trampovog višeg direktora za borbu protiv terorizma, koji je u maju za Politiko rekao: „Svesni smo realnosti na terenu. Naš prioritet iznad svega — bilo na Bliskom istoku ili u Ukrajini — jeste da zaustavimo krvoproliće. Sve ostalo dolazi posle toga“.

Foto: x

Izraelska vojska je osvojila Zapadnu obalu u Šestodnevnom ratu 1967. godine, stavljajući milione Palestinaca pod izraelsku kontrolu. Iako Palestinska uprava upravlja većinom gradova i sela od 1990-ih, Izrael zadržava ukupnu kontrolu nad teritorijom, sprovodeći vojne patrole i kontrolne punktove, a Palestincima su potrebne dozvole za putovanje u Gazu ili Istočni Jerusalim.

Okupacija je bila široko kritikovana zbog izgradnje stotina ilegalnih naselja i nametanja dvostrukog pravnog sistema – izraelski civili u tom području podležu izraelskom zakonu i imaju pravo glasa, dok Palestinci podležu vojnom zakonu i nemaju pravo glasa na izraelskim izborima.