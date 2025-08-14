Slušaj vest

Muškarac koji je pokušao da ubije dvogodišnjeg dečaka u Škotskoj tako što je sa njim na ramenima išetao ispred voza osuđen je na 10 godina zatvora, javlja Skaj njuz.

Frederik Dankva (28) i dete su povređeni u incidentu na železničkoj stanici Garouhil u Glazgovu 2. jula 2023. Britanska transportna policija (BTP) saopštila je da je Dankva zadobio slomljenu vilicu i vrat, dok je dete zadobilo posekotine i modrice, ali ne i ozbiljne povrede, i pušteno je iz bolnice dva dana kasnije.

Dete dobro

Policija je saopštila da se dete, koje je poznavalo Dankvaha, trenutno dobro oseća. Dankva je negirao pokušaj ubistva, navodeći svoje mentalno stanje kao odbranu, ali ga je porota na Visokom sudu u Glazgovu prošlog meseca proglasila krivim.

Sudija Toni Keli ga je danas osudio na deset godina zatvora.

Samoubilačka poruka

Tokom suđenja, porotnici su čuli kako je Dankvah, nakon što je objavio samoubilačku poruku na Fejsbuku, pripremio „rezervni plan“ koji je uključivao poruku sa kontakt podacima. Pokupio je dečaka sa adrese i pokušao da se popne na most autoputa M8.

Policija ga je primetila, ali ih je uverio da je sve u redu, čulo se na sudu, pre nego što je otputovao do stanice Garouhil sa detetom i pokušao da oduzme sebi i svom životu. Dankva, koji nije imao prethodnih osuđivanja i bio je aktivan član ganske zajednice, kasnije je ponovo pokušao da oduzme sebi život, u decembru 2023. godine.