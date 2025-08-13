Slušaj vest

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) morao je da konstatuje rekordan prodor ruskih snaga na ukrajinskom frontu.

Prema njihovim podacima, 12. avgusta ruske snage zauzele ili proglasile zauzetim 110 kvadratnih kilometara teritorije — što je najveći dnevni napredak od kraja maja prošle godine.

Obično bi, po procenama ISW, Rusiji za ovakvo proširenje fronta bilo potrebno pet do šest dana.

Iako zapadni analitičari tvrde da Rusija želi da popravi pozicije uoči predstojećeg susreta na Aljasci, obim operacije i dugotrajne pripreme — koje su trajale mesecima — ukazuju da nije reč o improvizaciji radi pregovaračkog efekta.

Čak su i ukrajinski mediji bili prinuđeni da priznaju uspeh Rusa, uz ublažavanje izveštaja.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Zelenski: Napredovali su, ali mi ćemo ih uništiti

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski priznao je da su se ruske snage pomerile do 10 kilometara u blizini rudarskog grada Dobropilja u Donjeckoj oblasti, ali je rekao da će ih ukrajinska vojska „uništiti“. Dan kasnije, Rusija je objavila da je zauzela dva sela u blizini Dobropilja.

Ove godine, oko 70 odsto ruskih osvajanja je izvršeno u Donjeckoj oblasti, koju je Kremlj proglasio anektiranom u septembru 2022. godine. Do 12. avgusta, Moskva je kontrolisala ili tvrdila da kontroliše 79 odsto regiona, u odnosu na 62 odsto pre godinu dana.

Pokrovsk Foto: Printksin/youtube/Kyiv Independent

Ruska vojska pokušava da zauzme Pokrovsk više od godinu i po dana, nakon što je preuzela Bahmut u maju 2023. godine.

Poslednja dva velika grada koja Kijev drži u regionu – Slavjansk i Kramatorsk – takođe su pod pretnjom. Kramatorsk je važan logistički centar za ukrajinsku vojsku na tom delu bojišta.

Rusko napredovanje u Ukrajini se ubrzava iz meseca u mesec od aprila.

Između 12. avgusta 2024. i 12. avgusta 2025. godine, ruska vojska je zauzela više od 6.100 kvadratnih kilometara - četiri puta više nego prethodne godine, prema podacima ISW koje je analizirao AFP.

Trenutno, Rusija u potpunosti ili delimično kontroliše 19 procenata ukrajinske teritorije.