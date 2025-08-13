Slušaj vest

Jedan Italijan (64), poznat po svojoj strasti prema samostrelima, pronađen je u svom domu sa strelom zabodenom u glavu.

Nakon što su izbezumljeni članovi porodice kontaktirali hitne službe, policija je provalila u njegov stan i zatekla ga kako leži u krevetu sa strelom koja viri iz čela. Odmah je prevezen u lokalnu bolnicu, gde je, uprkos ozbiljnoj povredi, "brbljao nepovezano, ali je ipak mogao da govori".

Strela mu je onemogućavala pomeranje glave, a medicinsko osoblje je utvrdilo da nije jeo ni pio dva dana od incidenta.

Šef neurohirurgije u bolnici "Torete" u Anconi, Mauricio Jakoanjeli, izjavio je za "Corriere Della Sera" da je pacijent imao mnogo sreće, jer je strela prošla kroz lobanju od čela do potiljka, promašivši vitalne strukture mozga za samo milimetar.

Ilustracija Foto: Profimedia

Materijal od kojeg je ona napravljena, ugljenična vlakna, omogućio je lekarima da obave CT skeniranje, što je bilo ključno za uspešno izvođenje operacije. Jakoanjeli je objasnio da je uklanjanje strele zahtevalo posebnu pažnju kako bi se izbeglo masivno krvarenje, jer strela deluje kao čep, a njeno nepažljivo uklanjanje može izazvati hemoragiju.

Operacija je izvedena korišćenjem vojnih tehnika, koje je bolnica usvojila od Rokoa Armonda, neurohirurga američke vojske sa iskustvom u ratnim zonama poput Iraka, Irana i Ukrajine. Procedura je bila uspešna, ali je stanje pacijenta i dalje ozbiljno, sa neizvesnom prognozom.

Istražitelji razmatraju mogućnost da je incident bio nesrećan slučaj, s obzirom na pacijentovu ljubav prema samostrelima, ali ne isključuju ni mogućnost namernog samopovređivanja, iako pacijent nema istoriju mentalnih bolesti ili psihijatrijskog lečenja.