Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastaće se u petak na Aljasci, a novinari su otkrili pojedinosti u vezi sa pripremama za njihov dolazak.

Prema izveštajima američkih medija, Tramp će iz Vašingtona poleteti kasno u četvrtak uveče, a na Aljasku, tačnije u grad Enkoridž, stići će u petak ujutro. Dok je organizacija puta za američkog predsednika čista formalnost, ruska strana ima znatno složeniji zadatak. Zbog poternice koju je izdao Međunarodni krivični sud, Putinov tim mora detaljno da isplanira svaku etapu puta.

Prema navodima izvora, Putinov avion će za Aljasku leteti preko Beringovog moreuza, čime bi izbegao prelet međunarodnih voda i ušao u američki vazdušni prostor direktno iz ruskog.

Foto: EPA

U petak će Federalna uprava za avijaciju SAD (FAA) zatvoriti deo neba iznad Aljaske kako bi omogućila nesmetan i bezbedan dolazak ruskog predsednika.

Samit, koji će biti održan u najvećem gradu Aljaske, biće Putinova prva poseta SAD-u u poslednjih deset godina, kao i njegov prvi lični susret sa Trampom otkako je američki lider preuzeo funkciju 20. januara.

„Ovo je prilika da predsednik Tramp sluša“, izjavila je Levit, naglašavajući da se ne očekuju trenutni rezultati, te dodala da su razgovori „jedan na jedan“ deo predviđenog plana.

Trampova administracija je sastanak predstavila kao mogući proboj u mirovnom procesu, iako ukrajinski i evropski zvaničnici ostaju oprezni prema pregovorima u kojima Kijev ne učestvuje. Sam Tramp je razgovore opisao kao „sastanak za procenu“ spremnosti Rusije na mir.