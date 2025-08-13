Slušaj vest

Izrael u pregovorima o slanju Palestinaca iz Gaze u afričku zemlju na ivici gladiIzrael je u pregovorima sa Južnim Sudanom o mogućnosti preseljenja Palestinaca iz Pojasa Gaze u ratom razorenu istočnoafričku zemlju, što je deo šireg izraelskog napora da se podstakne masovna emigracija sa teritorije razorene 22-mesečnom ofanzivom, javila je agencija Asošijejted pres.

Šest ljudi upoznatih sa situacijom potvrdilo je agenciji AP da su pregovori u toku. Nije jasno koliko su daleko stigli, ali ako se sprovedu, planovi bi značili premeštanje ljudi iz jednog ratom razorenog, gladom sklonog područja u drugo, što bi pokrenulo pitanja o strašnom kršenju ljudskih prava.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da želi da ostvari viziju američkog predsednika Donalda Trampa o preseljenju većine stanovništva Gaze kroz ono što on naziva „dobrovoljnom migracijom“. Izrael je slične predloge za preseljenje dao i drugim afričkim zemljama.

„Mislim da je ispravno, čak i po zakonima ratovanja kakve ja poznajem, dozvoliti stanovništvu da ode, a zatim udariti svom snagom protiv neprijatelja koji je tamo ostao“, rekao je Netanjahu juče u intervjuu za izraelsku televiziju i24, ne pominjući Južni Sudan.

Palestinci, organizacije za ljudska prava i veliki deo međunarodne zajednice odbacili su predloge kao plan za prisilna iseljenja koja krše međunarodno pravo.

Južni Sudan tvrdi da nije bilo pregovora

Za Južni Sudan, takav sporazum bi mogao pomoći u jačanju veza sa Izraelom, sada gotovo neospornom vojnom silom na Bliskom istoku, i otvoriti vrata Trampu, koji je u februaru pokrenuo ideju o preseljenju stanovnika Gaze, ali se poslednjih meseci činilo da se distancira od toga.

1/15 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova odbilo je da komentariše, a ministar spoljnih poslova Južnog Sudana nije odgovorio na pitanja agencije AP o razgovorima. Portparol američkog Stejt departmenta rekao je da ne komentariše privatne diplomatske razgovore.

Južni Sudan „odlučno odbacuje nedavne medijske izveštaje koji tvrde da Vlada Republike Južni Sudan vodi razgovore sa Državom Izrael o preseljenju palestinskih građana iz Gaze u Južni Sudan“, navelo je danas Ministarstvo spoljnih poslova u saopštenju.

U saopštenju se navodi da su tvrdnje „neosnovane i ne odražavaju zvanični stav ili politiku“ vlade Južnog Sudana.

Južni Sudan Foto: AP

Južni Sudan je na ivici rata

Mirovni sporazum postignut pre sedam godina ostao je krhak i nepotpun, a pretnja ratom se vratila kada je lider glavne opozicione stranke ove godine stavljen u kućni pritvor.

Palestinci bi se takođe mogli suočiti sa neprijateljstvom. Dugotrajni rat za nezavisnost od Sudana sukobio je pretežno hrišćanski i animistički jug sa pretežno arapskim i muslimanskim severom.

Jakani je rekao da bi narod Južnog Sudana trebalo da zna ko dolazi i koliko dugo planira da ostane, u suprotnom bi moglo doći do neprijateljstva zbog „istorijskih pitanja sa muslimanima i Arapima“.

„Južni Sudan ne bi trebalo da postane deponija za ljude. I ne bi trebalo da pristane da prihvati ljude kao pregovarački adut za poboljšanje odnosa“, rekao je on.