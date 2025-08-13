Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da se oseća kao da je na „istorijskoj i duhovnoj misiji“ i da je „veoma“ povezan sa vizijom "velikog Izraela".

Novinarka Šeron Gal, koja je kratko bila desničarska poslanica u Knesetu, poklonila je Netanjahuu ono što je opisao kao amajliju sa „mapom Obećane zemlje“. Gal je u šali dodao da ne želi dalje da „upliće“ premijera u slučaj u kojem je Netanjahu optužen da je primio nakit i druge luksuzne predmete za sebe i svoju suprugu Saru od nekoliko biznismena.

Na pitanje da li oseća vezu sa „vizijom“ velikog Izraela, Netanjahu je odgovorio: „Veoma.“

Termin veliki Izrael počeo je da se koristi nakon Šestodnevnog rata u junu 1967. godine, odnoseći se na Izrael i područja koja je tada osvojio – Istočni Jerusalim, Zapadnu obalu, Pojas Gaze, Sinajsko poluostrvo i Golansku visoravan.

Rani cionisti, među kojima je bio Zeev Žabotinski, politički prethodnik Netanjahuove stranke Likud, takođe su koristili taj termin za područje današnjeg Izraela, Gaze, Zapadne obale i Jordana. U širem obliku, uključeni su značajni delovi Sirije, Iraka, Egipta, pa čak i Saudijske Arabije.

Galovo pitanje o velikom Izraelu usledilo je nakon što je pitao Netanjahua da li oseća da je na misiji u ime jevrejskog naroda.