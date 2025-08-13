Slušaj vest

Veliki požari koji besne na jugu Albanije uništili su i dve pravoslave crkve.Jedna od njih, crkva Svetog Ilije u selu Lekel, nedaleko od grada Tepelena, izgorela je juče popodne, dok je druga u selu Lefterohor nedaleko od grada Delvina izgorela danas.

Albanske vlasti su navele da je u zemlji trenutno aktivno ukupo 36 požara. Prema rečima sveštenika koji je služio u ovom verskom objektu, crkva je upravo obnovljena, a nakon požara su sve ikone i freske izgorele.

Uplakani vernici kažu da nemaju gde da obavljaju verske službe. Vatra je zahvatila i seosko groblje, preneli su albanski mediji.

U međuvremenu, stanovnici Lefterohora traže pomoć putem vazdušnih intervencija kako bi sprečili ponovno aktiviranje požara koji bi mogli ponovo da ugroze selo. Ova situacija je izazvala paniku, zbog čega se osećaju u opasnosti od nove katastrofe.

Domovi i infrastruktura u selu su takođe ugroženi, što primorava stanovnike da ostanu oprezni. Crkva, kao simbol vere i kulture sela, ima poseban značaj za stanovnike i njen gubitak je veliki udarac za sve koji je vide kao sveto mesto.

Albanske vlasti su u utorak naredile evakuaciju najmanje šest sela i naselja usled požara u čijem gašenju učestvuje nekoliko hiljada vatrogasaca kojima pomažu i kolege iz Slovačke.