Pričaju o miru ali isporučuju naoružanje

Uoči samita između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, evropski saveznici Ukrajine održali su niz virtuelnih sastanaka kako bi pokazali jedinstvo i uskladili stavove.

Analitičari kažu da je ovo možda bila poslednja šansa da se postave jasne crvene linije i utiče na Trampovo razmišljanje pre pregovora.

Produktivan razgovor sa Trampom

Nemački kancelar Fridrih Merc, predsednik Evropske komisije i generalni sekretar NATO-a bili su među liderima koji su, nakon razgovora sa Trampom, ocenili diskusiju kao produktivnu.

Merc je izjavio da su stavovi Ukrajine, njenih evropskih saveznika i SAD „uglavnom usklađeni“ po većini tačaka.

Poruka od „Koalicije voljnih“

U zajedničkoj izjavi kopredsedavajućih - britanskog premijera Kira Starmera, francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara - navodi se:

- Koalicija je spremna da igra aktivnu ulogu, uključujući raspoređivanje mirovnih snaga čim neprijateljstva prestanu.

- Rusija ne može imati pravo veta na pristupanje Ukrajine EU i NATO-u.

. Ne mogu se nametati nikakva ograničenja ukrajinskim oružanim snagama ili saradnji sa trećim zemljama.

Ključni principi za razgovor sa Putinom

Lideri su pozdravili Trampove napore da se zaustavi rat i postigne pravedan mir i ponovili ključne uslove:

- Pregovori samo uz prekid vatre ili značajno smanjenje neprijateljstava.

- Nove sankcije i ekonomske mere ako Putin ne pristane na prekid vatre tokom samita na Aljasci.

- Zabrana menjanja međunarodnih granica silom.

- Čvrste i verodostojne bezbednosne garancije za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine.

Nova linija snabdevanja NATO-a

Nemačka će, zajedno sa zapadnim saveznicima, isporučiti vojnu pomoć u vrednosti do 500 miliona dolara putem nove NATO linije snabdevanja.

Fokus je na protivvazdušnoj odbrani, a prema saopštenju nemačkog ministarstva spoljnih poslova i odbrane, sistemi su „hitno potrebni za odbranu od ruskih vazdušnih udara koji svakodnevno ubijaju civile širom Ukrajine“.

NATO je počeo da koordinira redovne isporuke oružja početkom ovog meseca. Holandija je najavila pomoć od 500 miliona evra, dok će Švedska, Danska i Norveška zajednički isporučiti protivvazdušne sisteme, protivtenkovsko oružje, municiju i rezervne delove u vrednosti od 500 miliona dolara.