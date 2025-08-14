Planeta
TOPLOTNI TALAS PRŽI, U IZRAELU 48 STEPENI: Dvoje mrtvih od toplotnog udara
Dve osobe umrle su od toplotnog udara u Izraelu gde se beleže rekordno visoke temperature, saopštili su danas zdravstveni zvaničnici.
Jedan 70-godišnji muškarac preminuo je u gradu Eilat, na jugu zemlje, gde je temperatura dostigla 48,8 stepeni Celzijusa, saopšteno je iz medicinskog centra Joseftal, preneo je Tajms of Izrael.
U gradu Rišon Lecion u centralnom Izraelu, od posledica toplotnog udara umro je još jedan muškarac 60-ih godina. On je kolabirao, a lekarska ekipa bolnice Magen David Adom nije uspela da ga reanimira.
Izrael pogađa prolongirani toplotni talas sa ekstremno visokim temperaturama.
