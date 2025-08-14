Slušaj vest

Dve osobe umrle su od toplotnog udara u Izraelu gde se beleže rekordno visoke temperature, saopštili su danas zdravstveni zvaničnici.

Jedan 70-godišnji muškarac preminuo je u gradu Eilat, na jugu zemlje, gde je temperatura dostigla 48,8 stepeni Celzijusa, saopšteno je iz medicinskog centra Joseftal, preneo je Tajms of Izrael.

U gradu Rišon Lecion u centralnom Izraelu, od posledica toplotnog udara umro je još jedan muškarac 60-ih godina. On je kolabirao, a lekarska ekipa bolnice Magen David Adom nije uspela da ga reanimira.

Izrael pogađa prolongirani toplotni talas sa ekstremno visokim temperaturama.

Kurir.rs, Tanjug

