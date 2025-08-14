Slušaj vest

Američka vlada uvela je danas sankcije protiv pojedinaca i kompanija iz meksičkog letovališta Puerto Valjarte, koji su optuženi za organizovanje prevara u vezi sa tajmšering planovima za odmor, povezanih sa narko kartelom Nova generacija iz Haliska (CJNG).

Iz američkog ministarstva finansija i Stejt departmenta saopšteno je da su ovakve prevare često sprovođene iz kol centara čiji zaposleni su se lažno predstavljali kao brokeri, advokati ili vladini zvaničnici, i varali američke građane tražeći im da unapred plate za tajmšering i poreze pod lažnim izgovorom, preneo je Rojters.

Kartel je dolazio do informacija o američkim vlasnicima tajmšeringa u Meksiku putem insajdera zaposlenih u letovalištima.

Prema podacima Federalnog istražnog biroa FBI, od žrtava prevara u Meksiku je oduzeto gotovo 300 miliona dolara između 2019. i 2023.

Sankcije su uvedene protiv četiri pojedinca i 13 meksičkih kompanija koji su pomagali narko kartelu, saopštilo je ministarstvo finansija.

"Mi smo krenuli na terorističke narko karele kao što je Halisko Nueva Generasion koji preplavljuju našu zemlju fentanilom", izjavio je ministar finansija Skot Besent, dodajući da će se nastaviti napori da se potpuno iskoreni sposobnost ove grupe da stvara profit.

SAD smatraju ovaj kartel za stranu terorističku organizaciju odgovornu za značajan udeo fentanila i drugih droga koje ilegalno ulaze u Ameriku, navodi Rojters.