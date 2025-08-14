Slušaj vest

Najmanje 20 migranata se udavilo kada se njihov čamac prevrnuo u blizini italijanskog ostrva Lampeduza, saopštile su danas spasilačke službe.

Prema preliminarnim informacijama, među 70 do 80 preživelih, neki su u kritičnom stanju, prenela je Ansa.

Operacija spasavanja, koju zvaničnici opisuju kao "veoma složenu", i dalje je u toku, a strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude veći.

Tela oko 20 osoba već su izvučena iz mora, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu.

Incident se dogodio danas kada se čamac prevrnuo kod Lampeduze, što je, kako prenose mediji, ključna tačka ulaska migranata koji iz severne Afrike pokušavaju da dođu do Evrope.