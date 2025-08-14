Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp priprema se da ponudi ruskom lideru Vladimiru Putinupristup retkim zemljanim mineralima kako bi ga podstakao da okonča rat u Ukrajini, piše danas londonski Telegraf.

Prema saznanjima lista, Tramp će na sastanak sa Putinom doći sa brojnim unosnim predlozima, što uključuje otvaranje prirodnih resursa Aljaske za Moskvu i ukidanje nekih američkih sankcija na rusku avio-industriju.

Izvori Telegrafa navode da predlozi uključuju davanje Putinu pristupa retkim zemljanim mineralima i na teritoriji Ukrajine koje Rusija trenutno kontroliše.

Londonski list navodi da je američki ministar finansija Skot Besent među zvaničnicima američke administracije koji informišu i savetuju Trampa pred njegov sastanak sa Putinom u Enkoridžu.

Besent istražuje ekonomske kompromise koje SAD mogu da naprave sa Rusijom kako bi se ubrzao sporazum o prekidu vatre.

Ranije danas Tramp je rekao da će se Putin suočiti sa "teškim posledicama" ako ne pristane da okonča rat u Ukrajini na sastanku koji je zakazan u petak na Aljasc

Kurir.rs/Telegraf/Agencije

