Slušaj vest

(KMG)-- „Vašington je postao jedan od najopasnijih gradova na svetu“, rekao je predsednik SAD Donald Tramp, koji planira da povrati kontrolu nad glavnim gradom. On je proglasio vanredno stanje po pitanju javne bezbednosti u Vašingtonu i najavio da će proterati sve beskućnike iz tog područja.

Anketa Kineske globalne televizijske mreže (CGTN), sprovedena među korisnicima interneta širom sveta, pokazala je da 78,7 odsto ispitanika smatra da ova mera ne može suštinski da reši probleme javne bezbednosti i da može ozbiljno da naruši legitimna prava beskućnika, skitnica i imigrantske populacije.

Prema podacima Federalnog istražnog biroa (FBI), u SAD se tokom 2024. godine na svakih 25,9 sekundi desilo jedno nasilno krivično delo. Po jedno ubistvo događalo se na svaki 31,1 minut, a po jedno silovanje svakog 4,1 minuta.

Anketa je pokazala da 92 odsto ispitanika izražava duboku zabrinutost zbog stanja javne bezbednosti u američkom društvu, dok 81,7 odsto njih smatra da su nasilni kriminal i beskućništvo postali rasprostranjeni problemi u velikim američkim gradovima – neizlečiva "američka bolest".

Suočeni sa planom savezne vlade da silom ukloni beskućnike, jedan stanovnik Vašingtona je rekao: „Koreni problema u prestonici leže u visokim troškovima života i nedostatku resursa za mentalno zdravlje. Prisilna iseljenja neće rešiti suštinske probleme“.

U stvari, Vašington nije samo glavni grad SAD, već i uporište Demokratske stranke. Otkako se vratio u Belu kuću, Tramp je planirao da postepeno rasporedi trupe Nacionalne garde u savezne države koje vode demokrate, što je izazvalo značajne javne kontroverze.

Rezultati ankete pokazali su da 87,8 odsto ispitanika veruje da Tramp pokušava da „cilja“ lokalne vlasti koje predvode demokrate kroz ove mere, što će dodatno pojačati tenzije između saveznih i državnih vlasti. Istovremeno, 66,8 odsto ispitanika izrazilo je zabrinutost da bi trenutni sukobi mogli da prerastu u šire nemire.

Anketa je objavljena na engleskoj, španskoj, francuskoj, arapskoj i ruskoj platformi CGTN-a, a ukupno 7.602 korisnika interneta je glasalo i izrazilo svoje mišljenje u roku od 24 sata.