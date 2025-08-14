Slušaj vest

Glavni grad Sjedinjenih Američkih Država od utorka je pod pojačanim merama bezbednosti – Nacionalna garda u vojnim vozilima raspoređena je ispred memorijala Džordža Vašingtona, a predsednik Donald Tramp preuzeo je direktnu kontrolu nad policijom grada. Tramp tvrdi da je kriminal „potpuno izmakao kontroli“ i da je ovo, kako je rekao, „Dan oslobođenja“ za Vašington.

Nacionalna garda, inače vojna formacija pod dvostrukom kontrolom – saveznom i državnom – može biti angažovana u vanrednim situacijama, ali kada predsednik preuzme komandu, guverner gubi svako ovlašćenje nad njenim delovanjem. Sličan potez Tramp je povukao i ranije ove godine u Los Anđelesu, izazvavši oštre reakcije lokalnih vlasti.

O tome šta stoji iza ovih odluka, da li je reč o bezbednosnoj nužnosti ili političkom manevru govorio je Dejan Jelača, glumac u emisiji "Redakcija".

- Trampovo obrazloženje jeste da je taj nasilni kriminal van kontrole u Vašingtonu. Ono što stvara i baca sumnju na ceo ovaj slučaj jeste ta neusklađenost unutar aktuelne administracije. Čuli smo od direktora FBI-a da je upravo kriminal u opadanju, čak od prošle godine 35%, i tada se i zahvalio aktuelnom predsedniku Donaldu Trumpu da je upravo zbog njegovih mera kriminal u takvom opadanju, a onda pre dva dana čujemo aktuelnog predsednika koji nam govori potpuno suprotno. Dakle, imamo tu neusklađenost i upravo zato se stvara sumnja na ovaj potez aktuelnog predsednika.

Jelača u ovom potezu vidi čist obračun sa političkim neistomišljenicima, odnosno obračun sa demokratskom strankom i gradovima nad kojima Tramp nema nikakvu kontrolu:

- Ovo je drugi put od novog mandata Donalda Trampa da on šalje nacionalnu gardu na ulice nekog američkog grada. Zašto baš Vašington, zašto su baš po nekim najavama sledeći Njujork i Čikago? To su ta tri moćna grada, pod kontrolom tradicionalne demokratske stranke. I imamo i guvernere iz demokratske stranke, i gradonačelnike. Čuli smo juče takođe gradonačelnicu Vašingtona, koja se ne slaže s ovim potezom Donalda Trampa - kaže Jelača i dodaje:

- Da li je ovo obračun sa političkim neistomišljenicima, da li je ovo direktan obračun sa Demokratskom strankom i sa gradovima u kojima Donald Trump, nema nikakvu kontrolu? Dakle, to je vrlo važno pitanje u ovom trenutku i zašto se to radi baš sada. 6. januara 2021. godine, se dogodio tragičan događaj kada su njegove pristalice napale Kapitol i demolirale državne institucije u Vašingtonu, demolirale kongres i upale u kongres, gde su povredile 160 pripadnika organa reda. Tada je uhapšeno 1600 tih ljudi koji su učestvovali u napadu na Kapitol, krivično gonjeni i poslati u zatvor, zašto tada aktuelni predsednik nije poslao nacionalnu gardu i zaštitio Vašington od kriminala. Mislim da je ovo direktno skretanje sa važnih problema.

