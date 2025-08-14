Slušaj vest

Pozivajući se na dobro obavešteni izvor, britanski „Telegraf“ je objavio da se Donald Tramp sprema da ponudi Vladimiru Putinu pristup retkim zemnim mineralima kako bi ga podstakao da okonča rat u Ukrajini, kao što je Kurir juče pisao.



Britanski novinari pišu da će američki predsednik stići na Aljasku „naoružan brojnim prilikama da zaradi novac za Putina“, od kojih jedna uključuje otvaranje prirodnih resursa Aljaske Moskvi, kao i ukidanje nekih američkih sankcija ruskoj vazduhoplovnoj industriji.

Telegraf je saznao da je Skot Besent, ministar finansija SAD, među ljudima u administraciji koji će informisati Trampa pre sastanka sa Putinom u Enkoridžu. Upravo on istražuje ekonomske kompromise koje SAD mogu da naprave sa Rusijom kako bi ubrzale sporazum o prekidu vatre.

Veruje se da Ukrajina poseduje 10 procenata svetskih rezervi litijuma, koji se koristi u proizvodnji baterija. Dva njena najveća nalazišta litijuma nalaze se u oblastima koje drži Rusija, a Putin je polagao pravo na vredne minerale koji se nalaze u regionima koje njegove snage okupiraju.

„Postoji niz podsticaja, među kojima bi potencijalni sporazum o mineralima, naime o retkim zemnim metalima, mogao biti jedan od njih“, rekao je izvor upoznat sa predlozima za britanski „Telegraf“.

Kada je u pitanju Ukrajina, Tramp je rekao evropskim liderima i Volodimiru Zelenskom u sredu da su SAD spremne da pruže bezbednosne garancije za Ukrajinu pod određenim uslovima, rekle su tri osobe upoznate sa razgovorom, a prenosi "Politiko".

Trampova otvorenost za bezbednosne garancije - ključni zahtev i Ukrajine i Evrope - pomaže da se objasni oprezni optimizam koji su evropski zvaničnici izrazili nakon razgovora i uoči samita u petak.

Ali jedan od izvora rekao je za "Politiko" da Tramp nije precizirao šta je mislio pod bezbednosnim garancijama i da je samo razgovarao o širem konceptu.