Nekoliko dece je povređeno nakon što je manji rolerkoster iskočio iz šina u priobalnom zabavnom parku u Velikoj Britaniji.

Službe hitne pomoći stigle su sinoć u zabavni park Koni Bič u Portkaulu, u Velsu, nakon što su svedoci prijavili da je atrakcija „Vaki crv“ iskočila iz šina neposredno pre 18 časova, izveštava britanski tabloid „San“ .

Prema policiji Južnog Velsa, povređeno je 13 dece i jedna odrasla osoba, a neki su morali da potraže medicinsku pomoć.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju odrasle kako pomažu deci da siđu sa vagona. Svedoci su rekli da su neka od dece bila prekrivena krvlju nakon nesreće. Jedan od vagona je navodno ostao da visi u vazduhu, van šina.

„Pozvani smo u zabavni park Koni Bič u Portkoulu oko 17:50 nakon nesreće na jednoj od vožnji. Trenutno možemo da potvrdimo da je 13 dece i jedna odrasla osoba zadobilo lakše povrede. Nekima je bilo potrebno bolničko lečenje. Zabavni park će ostati zatvoren sutra dok policija i inspektori zdravlja i bezbednosti sprovode istragu“, saopštila je policija.